La agrupación de raigambre peronista se quedó con la elección por quinta vez. Advierten que la situación económica se hace sentir fuerte en la universidad.
Piden respetar los horarios de recolección para evitar que la basura “tape los canales”
El subsecretario de Espacios Verdes, Alfredo Vorano, explicó que la limpieza de los canales pluviales alcanza el 90%, aunque advirtió que la acumulación de residuos como plásticos, electrodomésticos en desuso, colchones y sofás, complejizan el drenaje del agua.Salta24/10/2025
En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el subsecretario de Espacios Verdes, Alfredo Vorano brindó detalles de los trabajos de limpieza de canales pluviales de la Ciudad.
“Hoy los tenemos casi en un 90% limpios y mantenidos, pero a veces no dan abasto cuando tenemos estos fenómenos tan intensos de lluvia, es mucha agua en poco tiempo”, expresó.
Además señaló que al igual que ocurre con la presencia de los microbasurales, la presencia de basura en la calle “tapa los canales” pese a la cartelería y el trabajo preventivo.
“En los canales hay de todo como sedimentos y un problema recurrente que es la cantidad de agua servida que se tira dentro de los canales, con lo cual a veces tenemos algunos inconvenientes en la limpieza por cuestiones de bioseguridad. También hay plástico de todo tipo, carcasas de televisores, heladeras, y es impresionante la cantidad de colchones, hasta hemos encontrado sofás”, detalló.
Vorano solicitó a los ciudadanos respetar los horarios de la recolección de residuos para evitar que el contenido termine en la calle y desemboque en los canales.
Alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias intensas desde la madrugada del sábadoSalta24/10/2025
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para los departamentos de Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Anta. Se esperan tormentas con ráfagas de viento y lluvias que podrían superar los 70 mm.
Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.
Será el próximo martes 28, de 9 a 11, en el Eco Parque (zona norte) y de 11.30 a 13, en el Parque Los Sauces (zona sur). Para la reforestación se utilizarán alrededor de 100 especies nativas provistas por la empresa Holcim.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.
El sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Fin de semana con descenso de temperatura y lluvias en Salta
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
