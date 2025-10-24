Piden respetar los horarios de recolección para evitar que la basura “tape los canales”

El subsecretario de Espacios Verdes, Alfredo Vorano, explicó que la limpieza de los canales pluviales alcanza el 90%, aunque advirtió que la acumulación de residuos como plásticos, electrodomésticos en desuso, colchones y sofás, complejizan el drenaje del agua.

Salta24/10/2025

limpieza-canal-yrigoyen-6-1536x1023

En diálogo con 'No es una tarde cualquiera' por Aries, el subsecretario de Espacios Verdes, Alfredo Vorano brindó detalles de los trabajos de limpieza de canales pluviales de la Ciudad. 

“Hoy los tenemos casi en un 90% limpios y mantenidos, pero a veces no dan abasto cuando tenemos estos fenómenos tan intensos de lluvia, es mucha agua en poco tiempo”, expresó.

Además señaló que al igual que ocurre con la presencia de los microbasurales, la presencia de basura en la calle “tapa los canales” pese a la cartelería y el trabajo preventivo.

“En los canales hay de todo como sedimentos y un problema recurrente que es la cantidad de agua servida que se tira dentro de los canales, con lo cual a veces tenemos algunos inconvenientes en la limpieza por cuestiones de bioseguridad. También hay plástico de todo tipo, carcasas de televisores, heladeras, y es impresionante la cantidad de colchones, hasta hemos encontrado sofás”, detalló.

Vorano solicitó a los ciudadanos respetar los horarios de la recolección de residuos para evitar que el contenido termine en la calle y desemboque en los canales.

tc-2000-los-suv-pisan-fuerte-en-las-pistas-2050184

mercado-san-miguel-6

