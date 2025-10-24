Alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias intensas desde la madrugada del sábado

La agrupación de raigambre peronista se quedó con la elección por quinta vez. Advierten que la situación económica se hace sentir fuerte en la universidad.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla para los departamentos de Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Anta. Se esperan tormentas con ráfagas de viento y lluvias que podrían superar los 70 mm.Salta24/10/2025
Por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar informó que durante la noche del viernes se espera un aumento en la inestabilidad atmosférica en gran parte de la provincia, con baja probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, aunque las condiciones podrían variar con el avance de un sistema de mal tiempo proveniente del oeste.
“Para la noche del viernes podemos tener algo de inestabilidad, la probabilidad de algunas precipitaciones y algunas tormentas. Esta probabilidad es baja, pero hay condiciones”, explicó.
Escobar indicó que, a partir de la medianoche, el fenómeno se desplazará hacia el este provincial, afectando principalmente a los departamentos de General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Anta.
“Rige una alerta amarilla desde las 00:00 hasta las 06:00 de mañana. Hay que estar atentos en esas áreas”, advirtió y precisó que podrían registrarse tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento y acumulados de lluvia entre 40 y 70 milímetros
Para el sábado, Escobar señaló que se prevén algunas precipitaciones, y el ingreso de un frente frío con temperatura máxima que rondará los 23°C.
De cara al domingo, se espera una jornada mayormente nublada, con máxima de 22 grados. “Por la madrugada podemos tener baja probabilidad de precipitaciones, y luego, hacia la tarde, se pueden registrar algunas precipitaciones, pero en las periferias de la ciudad”, señaló.
El subsecretario de Espacios Verdes, Alfredo Vorano, explicó que la limpieza de los canales pluviales alcanza el 90%, aunque advirtió que la acumulación de residuos como plásticos, electrodomésticos en desuso, colchones y sofás, complejizan el drenaje del agua.
Pablo Sardi, presidente del Auto Club Salta, informó que concluyeron los arreglos en la infraestructura del Autódromo Martín Miguel de Güemes y que ahora solo resta la última inspección de la Comisión de Automovilismo Argentino.
Será el próximo martes 28, de 9 a 11, en el Eco Parque (zona norte) y de 11.30 a 13, en el Parque Los Sauces (zona sur). Para la reforestación se utilizarán alrededor de 100 especies nativas provistas por la empresa Holcim.
Las tareas de desinfección y control de plagas se realizarán el domingo 26 en el mercado San Miguel y su anexo de Pje. Miramar, en el Patio de las Empanadas, en el mercadito Evita y en el mercadito Belgrano.
El sábado estarán abiertas todas las oficinas y delegaciones de 8 a 13 horas. En tanto, el domingo la entrega de ejemplares se realizará en las delegaciones del interior, mientras que en Capital funcionará en la sede central y en el Hiper Libertad.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.
Este viernes registra temperaturas elevadas en Salta Capital. Para el fin de semana se prevé un marcado descenso térmico y la aparición de tormentas aisladas, especialmente durante la tarde y noche del sábado.
Al menos 18 aeronaves ejecutivas arribaron al aeropuerto, muchas vinculadas al evento que encabeza Jamie Dimon, CEO del banco.