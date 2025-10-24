Alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias intensas desde la madrugada del sábado

Por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar informó que durante la noche del viernes se espera un aumento en la inestabilidad atmosférica en gran parte de la provincia, con baja probabilidad de precipitaciones y tormentas aisladas, aunque las condiciones podrían variar con el avance de un sistema de mal tiempo proveniente del oeste.

“Para la noche del viernes podemos tener algo de inestabilidad, la probabilidad de algunas precipitaciones y algunas tormentas. Esta probabilidad es baja, pero hay condiciones”, explicó.

Escobar indicó que, a partir de la medianoche, el fenómeno se desplazará hacia el este provincial, afectando principalmente a los departamentos de General Güemes, Metán, Rosario de la Frontera, La Candelaria y Anta.

“Rige una alerta amarilla desde las 00:00 hasta las 06:00 de mañana. Hay que estar atentos en esas áreas”, advirtió y precisó que podrían registrarse tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento y acumulados de lluvia entre 40 y 70 milímetros

Para el sábado, Escobar señaló que se prevén algunas precipitaciones, y el ingreso de un frente frío con temperatura máxima que rondará los 23°C.

De cara al domingo, se espera una jornada mayormente nublada, con máxima de 22 grados. “Por la madrugada podemos tener baja probabilidad de precipitaciones, y luego, hacia la tarde, se pueden registrar algunas precipitaciones, pero en las periferias de la ciudad”, señaló.