La superestrella global Shakira finalizó su paso por Argentina con cinco presentaciones históricas en los estadios de Vélez y Mario Alberto Kempes.
La película Belén, de Dolores Fonzi, sigue en carrera para los premios Oscar 2026
Belén, la película de y con Dolores Fonzi, pasó el corte de selección que realizó la Academia de Hollywood, y quedó preseleccionada para competir por el Oscar a la mejor película internacional.Cultura & Espectáculos16/12/2025
Hoy, martes 16 de diciembre, la Academia dio a conocer 11 shortlists, once listas de otros tantos rubros, que lo que hicieron fue acotar la cantidad de prenominados. En el caso específico del rubro mejor película internacional, quedaron 15 títulos de los 86 que habían sido previamente aprobados por AMPAS (según las siglas en inglés de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas).
La Academia define un largometraje internacional como una película de larga duración (más de 40 minutos) producida fuera de los Estados Unidos con un diálogo predominantemente en un idioma distinto del inglés. Los miembros de la Academia de todas las ramas pueden votar en la ronda preliminar, si cumplen con el requisito mínimo de visualización de la categoría.
Las películas presentadas se asignaron a siete grupos de votantes, cada uno con entre 12 y 13 películas. Los grupos se seleccionan cuidadosamente para garantizar la diversidad en cuanto a región en la que viven, género y la duración de las películas. Los votantes deben ver todas las películas de su grupo asignado para que su voto sea válido. Esa primera ronda de votación tuvo lugar del martes 9 al viernes 12 de diciembre.
También se definieron las shortlists de Efectos visuales y allí, los de Wicked: Por siempre, que supervisó nuestro compatriota Pablo Helman, pasaron la barrera sin inconvenientes.
El 12 de diciembre, decíamos, concluyó la votación para las preseleccionadas de los 11 rubros que tienen ahora sus shortlists: cortometraje documental, largometraje documental, largometraje internacional, maquillaje y peluquería, banda sonora original, canción original, sonido, efectos visuales, cortometraje de animación y cortometraje de acción real. Además, para dirección de fotografía revelará una preselección, utilizando por primera vez un proceso de nominación en dos pasos, así como la de mejor reparto, una nueva categoría que debuta en los Oscar.
Ahora hay que aguardar al jueves 22 de enero de 2016, cuando ahí sí la Academia dé a conocer los cinco candidatos en todos los rubros competitivos a premiar.
La ceremonia de entrega del Oscar, que será la número 98, se llevará a cabo en el Dolby Theatre, en el corazón de Hollywood, el domingo 15 de marzo de 2026.
Razones para confiar
Como analizábamos el sábado, cada vez que una película argentina quedó en el shortlist, luego terminó siendo una de las cinco candidatas al Oscar a mejor película internacional. Pasó con Relatos salvajes, de Damián Szifron, en diciembre de 2015, y con Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, actual pareja de Dolores Fonzi, en 2022.
Ojalá no haya dos sin tres, pero la competencia en esta edición pinta bravísima.
