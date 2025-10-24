Importante operativo policial dejó como saldo seis detenidos en Salta. Los hombres están vinculados a la muerte de una joven de 25 años que consumió estupefacientes en una reunión.
Investigan el hallazgo de un cadáver maniatado, envuelto en una frazada, en Chubut
El hallazgo de un cadáver en Playa Magagna, Chubut, generó conmoción y llevó a las autoridades a investigar un posible "crimen mafioso".Judiciales24/10/2025
El hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en una frazada en una playa de Chubut generó una serie de interrogantes entre las autoridades que investigan la macabra escena que fue descubierta esta semana, por unos transeúntes que paseaban por la zona. Entre las principales hipótesis que manejan, figura un posible vínculo con el crimen organizado.
Así lo describió el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut, Héctor Iturrioz, quien señaló ante la prensa local que “se presenta claramente como un homicidio con algún tinte mafioso, así que claramente hay que investigar, aunque preocupa que ocurran este tipo de hechos”.
El cadáver descubierto a la orilla de Playa Magagna, no solamente estaba envuelto en una manta polar, sino que se encontraba atado de pies y manos con una soga, y tenía una herida contundente en el cráneo. De acuerdo con las declaraciones del funcionario del Gobierno provincial, recogidas por Diario Jornada, el episodio conmocionó a los residentes. A su vez, sostuvo que la víctima habría sido asesinada en otro punto antes de ser arrojada al mar para ocultar el crimen. En este sentido, precisó que se trataba de un individuo que no era oriundo de Rawson y había estado involucrado en otras causas recientes.
El hallazgo ocurrió el martes alrededor de las 19 horas, en una zona conocida como “Cara Talladas”, ubicada a las afueras de la ciudad cabecera del Departamento. Unos vecinos que paseaban por la costa advirtieron la presencia de un bulto flotando en el mar y alertaron a las autoridades. El aviso llevó a un gran despliegue por parte del equipo de bomberos voluntarios de la zona, efectivos de Prefectura Naval, Policía de Playa Unión, División Científica y Brigada de Investigaciones, debido a que el objeto divisado se encontraba en una zona de difícil acceso.
El sitio donde fue encontrado el cuerpo está a unos 15 kilómetros de la capital provincial, en un área solitaria y de difícil acceso, lo que motivó a suponer que el cuerpo fue arrojado allí para que no fuera encontrado con facilidad. Respecto a esto, el titular de la cartera de Seguridad confirmó: “Muy probablemente fue ultimado en otro lado y quizá descartado acá, no lo sabemos, eso recién se inicia la investigación”. El cadáver yacía frente a una roca, según explicó en conferencia de prensa el subjefe de la Policía de Chubut, Mauricio Zabala.
Posteriormente, trasladaron el cuerpo a la morgue judicial de Trelew para realizar la autopsia, y de acuerdo con los primeros resultados informados por la Policía de Chubut y replicados por el mismo portal, correspondía a un hombre de aproximadamente unos 40 años, nacido en la provincia de Río Negro y con antecedentes por varias infracciones a la ley de estupefacientes.
Además, el informe reforzó la hipótesis de que se trató de un homicidio debido a la herida en la cabeza y las ataduras. El fiscal Leonardo Cheuqueman quedó a cargo de la investigación y dispuso el cruce de datos con denuncias de personas desaparecidas tanto en Rawson como en zonas cercanas, especialmente Trelew y Puerto Madryn. Por el momento, no se descarta ninguna opción acerca de lo ocurrido. En esa línea, Iturrioz aseguró: “Por las características del hallazgo y los antecedentes de la víctima, la Brigada de Investigaciones está abocada a determinar el trasfondo de lo sucedido”
Los investigadores buscan reconstruir sus movimientos en los días previos al hallazgo, así como posibles contactos y actividades en territorio chubutense. Las autoridades confirmaron que se multiplicaron los operativos policiales en zonas costeras cercanas para buscar evidencia que puedan complementar, entre ellas objetos, huellas u otros indicios que ayuden a establecer la secuencia de los hechos y la identidad de los posibles autores materiales o intelectuales.
