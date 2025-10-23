La Fiscalía sostuvo que no se encontraron rastros de pólvora, sangre o señales que indiquen la intervención de un arma de fuego; la causa fue archivada
Cae banda narco tras la muerte de una joven en una reunión
Importante operativo policial dejó como saldo seis detenidos en Salta. Los hombres están vinculados a la muerte de una joven de 25 años que consumió estupefacientes en una reunión.Judiciales23/10/2025
La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios, y Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, fue conformada para investigar la muerte de una mujer de 25 años, quien el 29 de septiembre pasado, fue llevada al centro de salud de Villa Primavera por personas con las que habría estado reunida y días después falleció.
De las primeras tareas investigativas desplegadas por la Unidad de Investigación UGAP, tales como el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de testigos y otras diligencias, se pudo individualizar a las dos personas que la trasladaron. También se logró identificar a la mujer y se contactó a sus padres, poniéndolos al tanto de lo ocurrido.
En la búsqueda de esclarecer lo sucedido, se pudo determinar que la mujer fallecida se encontraba en situación de desigualdad y total vulnerabilidad por el consumo problemático de sustancias, y que había participado de una reunión con un grupo de personas, quienes le habrían facilitado estupefacientes, lo que luego derivó en su descompensación y fallecimiento.
En cumplimiento de tareas coordinadas con otras Fiscalías, se pudo establecer que las personas investigadas, se encuentran sindicadas como sospechosos de comercializar sustancias estupefacientes de manera organizada.
Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, los fiscales Sodero Calvet y López Soto, solicitaron ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, orden de allanamiento para siete domicilios ubicados en los barrios San Silvestre, Villa Primavera y Alta Tensión.
En un gran despliegue operativo, personal de las Unidades de Investigación de UFINAR, UDEC, UDIS, UGAP y de la Unidad Especial de Investigación, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, y con la colaboración de efectivos policiales del GOPAR, Departamento de Infantería y Policía Federal Argentina, este miércoles 22 por la tarde se dio cumplimiento a la medida.
Como resultado, se informó la detención de seis hombres mayores de edad, y se secuestraron más de 3 kilos de pasta base, marihuana, dinero, celulares, máquina contadora de billetes, elementos de corte y fraccionamiento, entre otros elementos de interés.
Los seis detenidos son sindicados como sospechosos de comercializar estupefacientes con la participación de tres o más personas de manera organizada y a dos de ellos se les endilga además, la comisión de los delitos de homicidio culposo y facilitación de estupefacientes en perjuicio de la mujer y coacción en perjuicio del personal del centro de salud al que fue trasladada.
Las audiencias de imputación de los detenidos se concretarán este jueves en sede fiscal, luego del correspondiente control de legalidad.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.
Fabiola Yáñez apeló la salida del juez Ercolini y la causa contra Alberto Fernández vuelve a trabarseJudiciales22/10/2025
Los abogados de la ex primera dama apelaron la recusación del magistrado que la Cámara Federal de Casación Penal le había concedido a la defensa de Alberto Fernández
Murió un obrero en calle Uruguay y piden ayuda al Ejército para recuperar el cuerpoJudiciales22/10/2025
El sitio tiene riesgo estructural y peligro de derrumbe, por lo que la Fiscalía tuvo que llamar al Ejército Argentino. También investigan a la empresa constructora.
La Fiscalía de Rosario de la Frontera busca a un hombre que atacó a una mujer con una botella en la calle en El Jardín.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Alertan que la reforma laboral podría extender la jornada a 13 horas diarias y 60 semanales
Abogado laboralista advirtió que uno de los puntos en debate plantea ampliar la jornada laboral a 13 horas, con el riesgo de vulnerar derechos y aumentar la precarización.
“No sabía que era ilícito”: habló el exempleado de Estrada condenado por videos difamatoriosPolítica22/10/2025
Alonso Allemand aseguró que su participación se limitó a la edición técnica. “Cuando se me solicitaban esos videos, ya venían acompañados de un guión armado” sostuvo.
Fraude de pensiones por discapacidad en J. V. González: secuestraron $8 millones e investigan a 22 personasJudiciales22/10/2025
A partir de un caso iniciado en Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.