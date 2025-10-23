Cae banda narco tras la muerte de una joven en una reunión

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet, de la Unidad de Femicidios, y Santiago López Soto, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, fue conformada para investigar la muerte de una mujer de 25 años, quien el 29 de septiembre pasado, fue llevada al centro de salud de Villa Primavera por personas con las que habría estado reunida y días después falleció.

De las primeras tareas investigativas desplegadas por la Unidad de Investigación UGAP, tales como el análisis de cámaras de seguridad, el relevamiento de testigos y otras diligencias, se pudo individualizar a las dos personas que la trasladaron. También se logró identificar a la mujer y se contactó a sus padres, poniéndolos al tanto de lo ocurrido.

En la búsqueda de esclarecer lo sucedido, se pudo determinar que la mujer fallecida se encontraba en situación de desigualdad y total vulnerabilidad por el consumo problemático de sustancias, y que había participado de una reunión con un grupo de personas, quienes le habrían facilitado estupefacientes, lo que luego derivó en su descompensación y fallecimiento.

En cumplimiento de tareas coordinadas con otras Fiscalías, se pudo establecer que las personas investigadas, se encuentran sindicadas como sospechosos de comercializar sustancias estupefacientes de manera organizada.

Habiendo reunido los elementos de convicción necesarios, los fiscales Sodero Calvet y López Soto, solicitaron ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro, orden de allanamiento para siete domicilios ubicados en los barrios San Silvestre, Villa Primavera y Alta Tensión.

En un gran despliegue operativo, personal de las Unidades de Investigación de UFINAR, UDEC, UDIS, UGAP y de la Unidad Especial de Investigación, dependientes del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, y con la colaboración de efectivos policiales del GOPAR, Departamento de Infantería y Policía Federal Argentina, este miércoles 22 por la tarde se dio cumplimiento a la medida.

Como resultado, se informó la detención de seis hombres mayores de edad, y se secuestraron más de 3 kilos de pasta base, marihuana, dinero, celulares, máquina contadora de billetes, elementos de corte y fraccionamiento, entre otros elementos de interés.

Los seis detenidos son sindicados como sospechosos de comercializar estupefacientes con la participación de tres o más personas de manera organizada y a dos de ellos se les endilga además, la comisión de los delitos de homicidio culposo y facilitación de estupefacientes en perjuicio de la mujer y coacción en perjuicio del personal del centro de salud al que fue trasladada.

Las audiencias de imputación de los detenidos se concretarán este jueves en sede fiscal, luego del correspondiente control de legalidad.