Salta logra el restablecimiento del pago de todas las Pensiones por Invalidez suspendidas

La medida se logró tras gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación y se formaliza con la Resolución N° 13901/2025 de la ANDIS, que ordena reactivar las PNC, abonar los haberes retenidos y frenar nuevas suspensiones a los beneficiarios salteños.Salta24/10/2025
El Gobierno de la Provincia informó el restablecimiento inmediato del pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral que habían sido suspendidas a beneficiarios de todo el territorio salteño.
Esta decisión se logra tras las firmes gestiones realizadas por el Ejecutivo Sañteño ante los organismos nacionales, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad de la provincia.
La medida se formaliza a través de la Resolución N° 13901/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que acata una medida cautelar de alcance nacional.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone:
Restablecer la totalidad de las PNC por Invalidez Laboral que se encontraban suspendidas a nivel nacional, incluyendo a todos los beneficiarios en Salta.
Abonar los importes de los haberes de pensión que habían sido retenidos.
Abstenerse de continuar con los procesos de auditoría en curso y de disponer nuevas suspensiones.
El Ministro de Salud Pública, Federico Mangione, enfatizó el rol activo de la Provincia, "la intervención y seguimiento ante las autoridades nacionales fue constante desde el momento de las suspensiones. La restitución de estas pensiones es un acto de justicia y una muestra del compromiso inquebrantable del gobernador Gustavo Sáenz con la protección social de nuestros ciudadanos más vulnerables. Actuamos con celeridad para garantizar que cada salteño recupere su derecho a la prestación y su tranquilidad económica."
Aspectos a tener en cuenta por los beneficiarios:
Restablecimiento del Pago: La prestación se encuentra reactivada a partir de la fecha de la resolución.
Cronograma de Pago: La liquidación de los haberes restablecidos y retenidos se efectuará de acuerdo al calendario vigente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
