Los trabajos se concretaron entre Ituzaingó y Pellegrini donde la calzada presentaba placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. El tránsito se encuentra habilitado.
Asistieron a las trece familias de Tartagal que fueron afectadas por las intensas lluvias
El operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.Salta23/10/2025
El área de Emergencia asistió a trece familias afectadas por las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Tartagal.
De acuerdo al protocolo establecido, los relevamientos y las primeras respuestas son realizados por cada Municipio, mientras que el Gobierno Provincial, a través de Desarrollo Social, garantiza la entrega de elementos de primera necesidad para acompañar a las familias damnificadas.
La directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, estuvo a cargo del operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.
En el barrio La Loma se asistió a nueve familias con la entrega de 18 módulos alimentarios (MAE), 18 bidones de agua, 3 cuchetas, 2 camas, 11 colchones de una plaza y 3 colchones de dos plazas. En tanto, en el barrio Santa Rita se acompañó a cuatro familias con 6 chapas, 8 módulos alimentarios, 10 bidones de agua, 2 cuchetas, 2 camas, 7 colchones, 12 frazadas, calzado y rollos de plástico.
Estas acciones forman parte del trabajo permanente que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, con el objetivo de brindar respuestas inmediatas y efectivas a las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Cabe destacar que la semana pasada desde la cartera Provincial se entregó a la comuna 200 bidones de agua y 50 módulos alimentarios para contención social.
Sáenz anunció que Provincia financiará parte del trabajo en RN 51 para avanzar con el Corredor BioceánicoSalta23/10/2025
La Provincia asumirá parte del financiamiento de las obras entre Mina La Poma y Alto Chorillo, en la Ruta Nacional 51. "Empieza a hacerse realidad el sueño de la salida al Pacífico", expresó el mandatario.
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
La secretaria general de SITEPSA, Victoria Cervera, advirtió que algunos trabajadores perdieron hasta 500.000 pesos, por lo que el sindicato presentó un amparo judicial para frenar las sanciones.
La alerta amarilla por tormentas alcanza a varios departamentos de la provincia, con probabilidad de lluvias intensas, ráfagas y actividad eléctrica.
En el predio central ubicado en Avenida San Martín 782 se realizarán tareas de limpieza profunda el jueves 23, a partir de las 14 horas. El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
Presupuesto 2026: el Gobierno anunció la reforma laboral con salario dinámico y convenios por empresaPolítica22/10/2025
El secretario de Trabajo Julio Cordero adelantó la propuesta para flexibilizar convenios y eliminar sanciones a empresas. Críticas opositoras y disputa por los números del mercado laboral.
El gobernador Gustavo Sáenz acompañó a los candidatos de Primero Los Salteños en el cierre de campaña en la zona oeste de la capital, donde agradeció el apoyo con un mensaje en redes sociales.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.