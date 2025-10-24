La Policía de Salta refuerza la seguridad por las elecciones legislativas

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, lleva adelante las diferentes etapas del Operativo de Seguridad por las Elecciones Nacionales Legislativas 2025.

En primera instancia, policías de los distintos Distritos de Prevención realizan el acompañamiento preventivo del traslado de las urnas que hace el Ejército Argentino a las localidades de la provincia, y controla el cumplimiento de la veda electoral.

Desde hoy a las 8 am están prohibidos los actos proselitistas y desde las 20 horas del sábado 25 de octubre la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

La diagramación del Operativo de seguridad por las Elecciones Nacionales estuvo a cargo de la Dirección General de Seguridad.

Ante cualquier incumplimiento a la veda electoral la comunidad puede comunicarse al Sistema de Emergencias 911.