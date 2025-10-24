El jueves seis de noviembre, vecinos podrán llevar residuos electrónicos, plásticos, papel, aceite usado y ecobotellas al Parque Sur para su reciclaje.
Multaron a gomería y lavadero por arrojar basura en la vía pública
Ambos locales incumplían normas ambientales y afectaban la salud de los vecinos de Villa Chartas.Salta24/10/2025
La Municipalidad recibió diversas denuncias de vecinos de Villa Chartas que alertaban sobre la constante generación de microbasurales en la vía pública.
Ante esta situación se procedió a sancionar a una gomería ubicada en la calle San Luis al 1.500 que arrojaba neumáticos fuera de uso en la vereda.
De igual manera, se sancionó a un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 por arrojar sus residuos en la vía pública generando microbasurales. Además, no contaba con el Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM).
Ambos locales fueron sancionados y se dispuso del saneamiento del microbasural que afectaba la salud de las personas.
Controles sobre el traslado de urnas y cumplimiento de la veda electoral buscan garantizar comicios ordenados en toda la provincia.
Prohibiciones y sanciones: cómo rige la veda electoral en Salta
El Código Electoral establece que no se pueden realizar actos proselitistas, portar insignias partidarias ni difundir resultados antes de las 21 del domingo. Las infracciones pueden derivar en multas.
Salta logra el restablecimiento del pago de todas las Pensiones por Invalidez suspendidasSalta24/10/2025
La medida se logró tras gestiones del gobernador Gustavo Sáenz ante Nación y se formaliza con la Resolución N° 13901/2025 de la ANDIS, que ordena reactivar las PNC, abonar los haberes retenidos y frenar nuevas suspensiones a los beneficiarios salteños.
Los trabajos se concretaron entre Ituzaingó y Pellegrini donde la calzada presentaba placas dañadas producto del uso, las filtraciones de agua y las raíces de los árboles. El tránsito se encuentra habilitado.
Asistieron a las trece familias de Tartagal que fueron afectadas por las intensas lluviasSalta23/10/2025
El operativo de asistencia, que incluyó acompañamiento a familias de los barrios La Loma y Santa Rita, afectados por las recientes inclemencias climáticas.
En su paso por Salta, el Secretario General de SUTERH, Víctor Santa María, cuestionó la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y advirtió que podría implicar la eliminación de derechos clave como los convenios colectivos y las paritarias.
El conjunto londinense llegó a esta tercera fecha con un partido ganado y uno perdido, por lo que un tropezón en casa podría complicar su futuro en la competición.
Fuerte temporal azotó Tartagal: calles anegadas y árboles caídos
El fenómeno afectó a la ciudad de Tartagal y distintas localidades del departamento San Martín. Lluvias intensas, ráfagas de viento y caída de árboles provocaron anegamientos y cortes de energía.
La NASA activó el protocolo de defensa planetaria contra el cometa 3I/ATLASCiencia & Tecnología23/10/2025
Es la primera vez en la historia que un visitante externo al Sistema Solar es el objetivo de una campaña de observación coordinada por la Red Intencional de Alerta de Asteroides.