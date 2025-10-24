Reciclaje y concientización ambiental: llega el 2° Reciclatón

El jueves seis de noviembre, vecinos podrán llevar residuos electrónicos, plásticos, papel, aceite usado y ecobotellas al Parque Sur para su reciclaje.

Salta24/10/2025

primer-reciclaton-5

La Municipalidad realizará el 2° Reciclatón de la ciudad con el objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos, además de colaborar con la economía circular de los mismos.

Los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el jueves 6 de noviembre de 9 a 17 hs en el Parque Sur, avenida Ex Combatientes de Malvinas. 

Los participantes deberán llevar por separado:

  • Aparatos electrónicos (RAEE)
  • Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
  • Aceite vegetal usado de cocina (en botellas bien cerradas)
  • Y por primera vez el Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

Es importante recordar que, en la primera edición, que se llevó a cabo en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta, gracias a la participación masiva de familias salteñas y empresas e instituciones comprometidas con el ambiente y el empleo del reciclaje, se logró recuperar lo siguiente:

  • 270 litros de aceite de cocina que ya no contaminan las cañerías de la ciudad ni el río Arenales
  • 6 toneladas de RAEE (residuos electrónicos), cuyos componentes se van a separar para reciclar metales, plásticos y demás componentes
  • 260 kilogramos de cartón y tubos cartón
  • 80 kilogramos de plásticos (botellas PET, tapitas y bidones)
  • 805 kilogramos de papel
  • 36 kilogramos de latas de aluminio y metales
  • 42 kilogramos de ecobotellas o botellas de amor que se recibieron por primera vez y que serán destinadas a la fabricación de muebles plásticos
  • Se solicita evitar llevar pilas o lámparas. En caso de lluvia el evento deberá ser suspendido.

