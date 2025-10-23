Milei instó a votar para "cambiarle la cara al Congreso"

El presidente Javier Milei encabezó en Rosario el cierre de campaña de La Libertad Avanza, acompañado por gran parte de su Gabinete y por candidatos de todas las provincias para las elecciones legislativas del domingo. El mandatario llamó a votar a su espacio y remarcó: "Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita".

Al igual que hizo en sus últimos actos, el mandatario llegó al escenario luego de caminar entre la multitud que asistió a escucharlo. Hubo referentes de organizaciones como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura, la juventud del partido de La Libertad Avanza y otros espacios aliados que viajaron desde Buenos Aires para presenciar el evento.

Al inicio de su discurso, el Presidente describió el escenario de crisis que había en el país cuando llegó a la Casa Rosada. "En 2023, todos los argentinos dijeron basta", enfatizó, y explicó, por primera vez, "Dije que iba a enfrentar a los problemas de raíz, y por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y lo hicimos", mencionó en referencia a su acto de asunción.

Respecto al escenario actual, Milei apuntó contra la oposición por haber afectado su gestión en el último año: "Cuando la máquina venía a todo vapor pusieron en marcha la máquina de impedir. De todas formas, destacó que "a pesar de eso, y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina".

"Necesitamos tener un Congreso más sólido para poder continuar en el camino del equilibrio fiscal, para continuar con la estabilidad financiera, en la lucha contra la inflación y terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en Argentina", dijo al destacar la gestión económica del Gobierno y prometió que "para mitad del año que viene la inflación va a ser un mal recuerdo de la Argentina".