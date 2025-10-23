Según Del Plá, “solo la izquierda puede ser una oposición real frente a Milei”

En Día de Miércoles, el candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Claudio Del Plá, sostuvo que “solo la izquierda puede representar una oposición real y consecuente” al gobierno de Javier Milei, y llamó a los trabajadores y sectores populares a “reforzar la lucha con el voto”.

“Tenemos un pronunciamiento firmado por unos 45 profesores universitarios, investigadores del CONICET, la decana de Humanidades y dirigentes de distintas tradiciones políticas, incluso experonistas, que expresan públicamente su apoyo al Frente de Izquierda como única oposición en serio a Milei”, afirmó Del Plá.

El dirigente remarcó que “muchos trabajadores que antes votaban al peronismo” se están acercando a la izquierda “ante la complicidad del peronismo con el Gobierno”. “La lista de Leavy no es independiente de Sáenz en absoluto. En Tucumán van juntos con Jaldo, que es cómplice número uno de Milei, y en Catamarca también. No pueden presentarse como alternativa”, señaló.

Del Plá advirtió además que el presidente “se desacata frente a las decisiones del Congreso” y planteó que “corresponde un juicio político” por incumplir leyes como la de financiamiento universitario, la del Hospital Garrahan y la de emergencia en discapacidad. “Milei dijo que no va a cumplir con esas normas. Estamos frente a una situación de fuerza, no a una situación democrática”, alertó.

En ese sentido, cuestionó al sindicalismo y al peronismo por “estar ausentes o directamente negociar con Milei”. “La CGT está desaparecida y a nivel nacional están discutiendo aprobar juntos una reforma laboral. Están siendo cómplices”, disparó.

Finalmente, llamó a “reforzar el voto a la izquierda” para enfrentar las políticas del Gobierno. “Si logran consolidar su poder después de la elección, con apoyo norteamericano, va a venir una gran pulseada contra docentes, jubilados y trabajadores. Esa pulseada solo se resiste con más diputados de la izquierda y con organización en las calles”, concluyó Del Plá.