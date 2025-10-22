La presión financiera internacional motivó la renuncia de Werthein, según especialista

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, la licenciada en Relaciones Internacionales, Carolina Romano Buryaile, analizó la renuncia de Gerardo Werthein al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se trata del segundo canciller en la presidencia de Javier Milei.

“La presión financiera internacional tiene que ver con esta renuncia. Nos acercamos a un momento clave que tiene que ver con el financiamiento y en la renovación del swap de monedas chinos, frente a un financiamiento que se espera de los Estados Unidos, y no llega. Me animo a decir que renunció porque fracasó en su rol de mediador”, expresó.

La especialista consideró que las últimas gestiones con el tesoro de los Estados Unidos y las polémicas declaraciones del propio presidente Donald Trump, en el contexto de elecciones argentinas, se traducen para el Gobierno Nacional como una “gestión diplomática fallida”

“Lo que se entiende es que la Casa Blanca condicionó la ayuda financiera, y lamentablemente, hasta el momento no hubo ni desembolso, ni garantías concretas. Entonces, esto hace que la gestión diplomática haya sido fallida y que estemos ante un momento límite con la renovación del swap”, señaló.

Romano Buryaile consideró que el perfil del nuevo canciller deberá ante la búsqueda de deberá reequilibrar los vínculos externos, y “tienen que ser una persona que no rompa el discurso ideológico actual del gobierno del presidente de Milei”.