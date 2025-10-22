Desde las 16 (hora Argentina), el 'Merengue' recibirá en el Santiago Bernabeú al conjunto italiano con la idea de acercarse al PSG, líder de la etapa regular con puntaje perfecto.
Cancelan Villarreal-Barça en Miami y acusan a LaLiga de "contradicciones"
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) celebró la cancelación oficial del partido de LaLiga EA Sports entre Villarreal y Barcelona en Miami (Estados Unidos). El sindicato acusó a la patronal de "continuas contradicciones".Deportes22/10/2025
La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) consideró este miércoles que el anuncio oficial de LaLiga sobre la cancelación del partido de LaLiga EA Sports entre el Villarreal CF y el FC Barcelona en Miami (Estados Unidos) confirma las "continuas contradicciones" de la patronal respecto a un proyecto que, a su juicio, "modificaba el modelo de competición" y afectaba "de forma directa" las condiciones laborales de los futbolistas.
"Ante la falta de transparencia, diálogo y coherencia de la institución presidida por Javier Tebas, los futbolistas se pronunciaron durante la pasada jornada de forma unánime en el terreno de juego para lanzar un potente mensaje: sin futbolistas no hay fútbol", señaló el sindicato en un comunicado.
La AFE quiso además "poner en valor la unidad" de los jugadores en los últimos meses y "la fortaleza que han demostrado en la defensa de sus derechos laborales", denunciando las "enérgicas y constantes presiones" sufridas "durante los últimos días" por ejercer "su libertad de expresión".
Por último, la organización sindical reclamó a LaLiga que "respete y atienda las reivindicaciones y requerimientos" de los futbolistas como actores principales del fútbol y como parte "determinante" en la toma de decisiones sobre los retos de futuro que afectan a sus condiciones laborales.
Con información de Infobae
