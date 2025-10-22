Los Warriors de Curry vencieron a Lakers de Doncic en el inicio de la temporada de la NBA

La temporada regular de la NBA 2025/26 comenzó este martes por la noche con dos duelos de alto impacto. En uno de ellos, Luka Doncic brilló, pero no pudo impedir la derrota de Los Ángeles Lakers por 119-109 frente a los Golden State Warriors de Stephen Curry. En el restante, el campeón defensor, Oklahoma City Thunder necesitó dos tiempos extra para imponerse por 125-124 ante Houston Rockets.

En su estadio, los Thunder fueron los encargados de poner en marcha la jornada inaugural. Lo hicieron frente a los Rockets, uno de los equipos que se armó para destronar a Oklahoma, luego de recibir en su estadio los anillos de campeones.

El comisionado Adam Silver se dirigió a la multitud antes de entregar las distinciones al presidente de la junta de Oklahoma City, Clay Bennett, y al presidente del equipo, Sam Presti. Luego, los jugadores pasaron por un túnel uno por uno, primero abrazando a Silver y luego a Presti, antes de recibir sus anillos de manos de Bennett.



Shai Gilgeous-Alexander, el Jugador Más Valioso de la liga, fue el último en recibir su anillo. Escuchó cánticos de “MVP” mientras estaba en el túnel, momentos antes de salir a la cancha. Posteriormente recibió su caja, la abrió, miró el anillo y respondió entusiasmado antes de unirse a sus compañeros de equipo.

“Fue surrealista", dijo Gilgeous-Alexander. "No sé cómo describirlo aparte de eso. Sin embargo, fue muy divertido. Ver la bandera izada también fue genial, sabiendo que estará allí para siempre. Y somos el primer grupo en traerle un campeonato a la ciudad. Es un sentimiento bastante especial”, manifestó.



Gilgeous-Alexander fue, de hecho, quien lideró a Oklahoma en su camino hacia una apretada victoria, al marcar 35 puntos, dos de los cuales fueron producto de sendos libres ganadores y decisivos, a falta de segundos para el final del partido.

La estrella canadiense contó con el apoyo de los 28 puntos de Chet Holmgren, mientras que Ajay Mitchell llamó la atención con 16 puntos desde el banquillo, incluidos tres triples.

La estrella turca Sengun lideró las anotaciones de Houston con 39 puntos, incluidos cinco triples, mientras que Kevin Durant, quien se incorporó procedente de Phoenix Suns en la pretemporada, sumó 23 puntos.

Sin Lebron y con Doncic, perdieron los Lakers

Por su lado, con 31 puntos de Jimmy Butler y 23 de Stephen Curry, Golden State Warriors se sobrepuso a una actuación de 43 unidades de Luka Doncic para vencer a Los Ángeles Lakers, que por primera vez en 23 años no contó con LeBron James en un estreno de temporada.

James, el máximo anotador en la historia de la liga padece un problema en la ciática y estaría fuera de combate hasta mediados de noviembre.

Jonathan Kuminga anotó 17 puntos por los Warriors, que en gran medida neutralizaron a los Lakers, salvo por Doncic, quien a su facturación goleadora le agregó 12 rebotes y nueve asistencias en su primer partido inaugural de temporada con los Lakers.

Curry, en tanto, comenzó su 17ª campaña con apenas tres triples mientras cedía roles ofensivos importantes a Kuminga y Buddy Hield, quien encestó cinco disparos largos.

Butler acertó los 16 de sus tiros libres, y Curry encestó un triple en el último minuto para sus primeros puntos del cuarto periodo.

El dominicano Al Horford anotó cinco unidades en su debut con los Warriors, encestando un triple en el primer tiro de su 19ª temporada en la NBA.

Con información de agencias