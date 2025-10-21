Macri respaldó a Fernando De Andreis, quinto en la lista del PRO y La Libertad Avanza

El ex presidente Mauricio Macri respaldó hoy al candidato a diputado Fernando De Andreis con una tibia referencia a la alianza que selló el PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad y que tiene como principal figura, en la categoría senadores, a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Mi voto es para Fernando De Andreis, será un gran diputado del PRO”, escribió Macri en su cuenta oficial de X, en referencia al quinto diputado en la lista 501 en la que converge su partido y LLA del presidente Javier Milei y que, en la Ciudad de Buenos Aires, lidera su hermana Karina Milei.

En su breve posteo, el ex mandatario dijo: “Conozco a Fernando desde que era chico. Nació a la política conmigo, aun antes de fundar el PRO. Muy joven fue legislador y después me acompañó como secretario general de la Presidencia. Está preparado, es idóneo y leal. Va a pelear por las reformas de fondo que tiene que hacer la Argentina. Será un gran diputado”.

Para cerrar, Macri hizo un leve referencia al acuerdo partidario: “El domingo 26 le doy mi voto a Fernando de Andreis. Lista 501 / LLA+PRO”.

El próximo domingo se votará con Boleta Única de Papel (BUP), lo cual dificulta el traspaso de votos. La boleta para la categoría diputados la encabeza Alejandro Fargosi, quien aspira a capturar los votos de Bullrich.