La conquista de Marruecos en el Mundial Sub-20, tras vencer 2-0 a Argentina, valida una histórica predicción de Carlos Salvador Bilardo. El "Doctor" había anticipado, ya en los años 80, que el futuro del fútbol internacional estaba puesto en África.
Murió Roberto Cejas, el hincha que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986
Tenía 68 años. Tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo de Bilardo.Deportes20/10/2025
El fútbol argentino está de luto. Murió Roberto Cejas a los 68 años, el hombre que llevó en andas a Diego Maradona en el Mundial de México 1986. El santafesino quedó en la memoria de todos por haber participado de un momento histórico.
A lo largo de su vida, tuvo el privilegio de estar presente en varios mundiales y de vivir de cerca la gloria del equipo campeón. Tras su paso por el fútbol, continuó su vida en Santa Fe, donde trabajaba vendiendo revestimientos texturados, manteniendo siempre su perfil sencillo y cercano.
La noticia fue confirmada por Silvia Zabala, esposa de su hermano Óscar: “Vuela alto, cuñado, ya están todos juntos. Descansá en paz, Roberto Cejas, y desde allá cuídennos a todos”, escribió en su cuenta de Facebook.
Roberto Cejas estaba recién llegado a Santa Fe desde México, donde había sido protagonista principal de algo extraordinario: dos semanas antes había llevado en andas a Diego Maradona por todo el estadio Azteca durante la vuelta olímpica de la Seleccion argentina campeona del mundo. Su mamá ya le había avisado que había salido en todas las fotos, y él se buscó y se encontró. Y no pagó, claro.
Aquel hombre de bigote que en ese momento tenía 30 años es Cejas. Se metió a la cancha con el pitazo final del árbitro brasileño Romualdo Arppi Filho. Argentina 3 - Alemania 2. Maradona en el momento sublime de su carrera. Diego en el centro de las miradas del mundo. Se lo encontró de frente en medio de un racimo de hinchas, jugadores y periodistas. Se miraron y pasó.
“De repente me encontré con Maradona de frente. Si querés que pase, no pasa. Si lo programas, no te sale. Yo no lo había visto porque estaba corriendo por la cancha haciendo pavadas, agarrando banderas, tirándome al piso. De repente quedé de frente a él y con la mirada me dijo “levantame”. Fue un segundo y ya lo tenía en andas", le contó Roberto Cejas a TN desde Santa Fe.
“Yo estaba atrás del arco y me fui al corner porque había menos policías. Después, llegó un momento que no había como pararnos y entramos muchos. Me metí a la cancha y todo lo que viví fue muy fuerte. No lo quise así, pero pasó. No lo fui a buscar a Diego. Cuando me di cuenta lo tenía arriba mío corriendo con ese calor por todo el estadio Azteca, y él me decía “llevame para acá, andá para allá”. Estábamos rodeados de gente, pero en un momento nos quedamos solos dando la vuelta olímpica y él tenía la Copa del Mundo en la mano", relató Cejas.
“Diego me decía que no lo saque los botines porque eran para Doña Tota, yo se los pedí y él me dijo “no, los botines son para mi mamá”. Por supuesto que no se los toqué. Lo tuve en andas, no sé cuánto duró, no puedo calcular porque en ese momento no me di cuenta de lo que hice. Hoy no lo puedo creer, pero en ese momento, entre el calor y correr y tenerlo a Diego, no sé si fueron segundos o minutos", agregó Roberto.
Viajó solo para ver la final y terminó haciendo historia con Maradona
Cejas no había viajado a ver el Mundial. Un amigo lo llamó desde el Distrito Federal y le dijo que le conseguía una entrada a 80 dólares. Armó un bolso y se fue. La historia lo estaba esperando.
“Viajé solo a ver la final y llegué el sábado a las 17, un día antes del partido. Pagué 600 dólares el vuelo y 80 dólares la entrada. No recuerdo cuánta plata era en ese entonces, pero terminó siendo nada para lo que pasó después", explicó Cejas.
Con información de TN
El árbitro Lucas Comesaña confirmó que suspendió el partido Gimnasia (J) vs. Deportivo Madryn por "amenazas de dirigentes del equipo local" dentro del vestuario, afectando a todo el equipo arbitral. Anunció que presentará una denuncia policial y un informe a AFA.
Un escándalo forzó la suspensión del partido de ida del Reducido de la Primera Nacional entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn. El árbitro Lucas Comesaña lo canceló en el entretiempo cuando el local ganaba 1 a 0.
El joven argentino del Real Madrid, Franco Mastantuono, protagonizó un momento de tensión al mostrar su enojo y frustración con su compañero David Alaba.
La crisis de Independiente sigue sin freno. Por el Torneo Clausura, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros cayó 1 a 0 ante San Martín de San Juan, que venía último en la tabla. Esta derrota agrava el peor arranque liguero en la historia del Rojo.
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.