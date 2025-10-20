Inversiones millonarias del RIGI alcanzan a Salta, Catamarca y San Juan

El Ministerio de Economía de la Nación presentó los primeros resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta creada para promover el desarrollo productivo y atraer capitales en sectores estratégicos.

Según el informe oficial, ocho proyectos fueron aprobados hasta el momento, con una inversión total que supera los USD 15.700 millones y una proyección de más de 18.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos.

El programa contempla iniciativas distribuidas en seis provincias: Salta, Catamarca, Mendoza, San Juan, Buenos Aires y Río Negro, lo que evidencia un fuerte enfoque federal.

En el caso de Salta, la participación se concentra en proyectos mineros y energéticos, principalmente vinculados al litio y a la generación fotovoltaica. Estos sectores forman parte de la estrategia nacional para consolidar el norte argentino como polo de inversión y desarrollo sostenible.

El esquema del RIGI otorga beneficios fiscales, estabilidad jurídica y previsibilidad normativa a las empresas que impulsen inversiones de gran escala en el país. Además, fomenta la radicación de capitales en rubros que demandan alto nivel de tecnología, empleo calificado e infraestructura logística.

Los sectores alcanzados incluyen petróleo y gas —con proyectos de gas natural licuado (GNL) y transporte midstream—, energías renovables (solar y eólica), siderurgia y minería (litio y cobre).

Desde la cartera económica destacaron que el RIGI busca consolidar un marco estable que favorezca la inversión privada y el crecimiento federal: “Cada proyecto aprobado representa más producción, trabajo e innovación para las provincias argentinas”, señalaron.

En Salta, el impacto de estas inversiones se refleja en el fortalecimiento de la cadena minera, la infraestructura energética y la generación de empleo local, con un horizonte de crecimiento sostenido para los próximos años.