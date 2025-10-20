[VIDEO] Policía sacó su arma en pleno partido de la Liga de Bermejo

El efectivo habría disparado al aire para dispersar a hinchas y jugadores que lo rodeaban.

Un violento episodio se registró el domingo en Colonia Santa Rosa, cuando un efectivo policial debió utilizar su arma reglamentaria para defenderse en medio de un enfrentamiento con jugadores e hinchas durante un partido de la Liga del Bermejo.

El hecho, captado en un video que llegó a la redacción de Aries, muestra el momento en que el agente intenta calmar la situación, rodeado por un grupo de personas que lo increpan. Según las primeras versiones, el policía habría realizado un disparo al aire para dispersar las agresiones.

Se aguarda información oficial sobre lo que ocurrió y las actuaciones posteriores para esclarecer el hecho.

