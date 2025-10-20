Casi un centenar de familias de Juan Manuel de Rosas recibieron las escrituras de sus viviendas

La Municipalidad continúa trabajando junto a la Provincia para regularizar la situación dominial de familias de diferentes barrios, con el objetivo de organizar y ordenar la ciudad y ayudar a los salteños.

En ese marco, el sábado pasado mediante un acto en la Casona de Castañares, cerca de 100 familias del barrio Juan Manuel de Rosas recibieron las escrituras de sus hogares.

El acto estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand, junto a otras autoridades municipales y provinciales. “Las familias que recibieron sus escrituras ahora tienen una seguridad jurídica que los respalda. Seguiremos trabajando por la gente, para que al fin obtengan lo que les pertenece”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Mientras que, Silvina Abilés, secretaria de Tierras y Bienes de la Provincia, destacó el trabajo en conjunto con la Municipalidad, ya que gracias a este procedimiento muchas familias volvieron a sus casas felices y emocionados. Además, aseguró que es algo por lo que seguirán trabajando.

Por otro lado, los vecinos agradecieron el trabajo de los organismos públicos y se emocionaron al recibir las escrituras. Hicieron una mención especial al intendente, Emiliano Durand, quien cumplió lo que les había prometido. Cabe destacar que había familias que esperaron más de 30 años por sus papeles.

Desde el municipio remarcaron que se seguirán entregando escrituras en diferentes zonas de la ciudad.