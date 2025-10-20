Snapchat, Roblox, bancos y plataformas educativas sufrieron interrupciones durante varias horas por problemas en la nube de AWS en Virginia, EEUU.
Casi un centenar de familias de Juan Manuel de Rosas recibieron las escrituras de sus viviendas
La entrega de los títulos de propiedad se realizó el sábado pasado en un acto encabezado por el intendente Emiliano Durand en la Casona de Castañares.Sociedad20/10/2025
La Municipalidad continúa trabajando junto a la Provincia para regularizar la situación dominial de familias de diferentes barrios, con el objetivo de organizar y ordenar la ciudad y ayudar a los salteños.
En ese marco, el sábado pasado mediante un acto en la Casona de Castañares, cerca de 100 familias del barrio Juan Manuel de Rosas recibieron las escrituras de sus hogares.
El acto estuvo encabezado por el intendente, Emiliano Durand, junto a otras autoridades municipales y provinciales. “Las familias que recibieron sus escrituras ahora tienen una seguridad jurídica que los respalda. Seguiremos trabajando por la gente, para que al fin obtengan lo que les pertenece”, dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.
Mientras que, Silvina Abilés, secretaria de Tierras y Bienes de la Provincia, destacó el trabajo en conjunto con la Municipalidad, ya que gracias a este procedimiento muchas familias volvieron a sus casas felices y emocionados. Además, aseguró que es algo por lo que seguirán trabajando.
Por otro lado, los vecinos agradecieron el trabajo de los organismos públicos y se emocionaron al recibir las escrituras. Hicieron una mención especial al intendente, Emiliano Durand, quien cumplió lo que les había prometido. Cabe destacar que había familias que esperaron más de 30 años por sus papeles.
Desde el municipio remarcaron que se seguirán entregando escrituras en diferentes zonas de la ciudad.
Un ex ejecutivo de Citibank tomó el control de Bibank y apuesta a PyMEs y clientes online para desafiar a los gigantes fintech.
La Municipalidad de Salta, junto a Banco Macro y Nación, dictará una capacitación gratuita de "Educación Financiera para jóvenes" el lunes 20 de octubre en el salón Dino Saluzzi.
La Municipalidad de Salta lanza nueva capacitación en Lengua de Señas Argentina (LSA) con puntaje docente. Se dictará el proximo martes en la Escuela de Emprendedores.
Salta presenta Guía para el Abordaje de Masculinidades y prevención de la violenciaSociedad19/10/2025
La herramienta, resultado de tres años de trabajo, busca orientar a profesionales e instituciones en la reflexión sobre las masculinidades hegemónicas para impulsar prácticas transformadoras.
El Anexo del Mercado San Miguel, ubicado en Pasaje Miramar 433, permanecerá cerrado este domingo 19 de octubre con motivo del Día de la Madre.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Gimnasia y Tiro igualó con Estudiantes en Salta y se jugará la clasificación de visitante
Gimnasia y Tiro empató 0 a 0 con Estudiantes en el Gigante del Norte por la ida de cuartos del Reducido de la Primera Nacional. La revancha será el 1 de noviembre a las 17 en Río Cuarto.
Un escándalo salpica al Gobierno de Milei: cinco altos funcionarios, liderados por el vicecanciller Fernando Brun, viajaron a San Cristóbal y Nieves por un evento menor.
Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo, que obligó a suspender el cruce en el puerto Chalanas.
La Justicia le ordenó al Gobierno restablecer todas las pensiones por discapacidadJudiciales19/10/2025
El Juzgado Federal N°2 de Catamarca extendió a todo el territorio nacional el amparo colectivo que había surtido efecto en territorio provincial en septiembre pasado. Además, le ordenó a la ANDIS que se abstenga de continuar auditorías y se suspendan más pensiones.