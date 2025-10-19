Israel suspende ingreso de ayuda humanitaria en Gaza

Los ladrones del Louvre perdieron parte del botín en su huida, confirmaron autoridades. La ministra de Cultura informó la recuperación de "una joya", identificada por la prensa como la corona de la emperatriz Eugenia.
Israel suspendió este domingo los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, indicó una fuente israelí de seguridad israelí.
Israel reanudó los ataques aéreos en la Franja de Gaza este domingo, tras acusar al grupo terrorista palestino Hamás de romper el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes negociada la semana pasada.
"En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto al fuego más temprano hoy, las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza", afirmó el ejército en un comunicado.
"El traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza fue suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", declaró poco después una fuente oficial, que pidió el anonimato.
Según los términos del acuerdo, Hamás y sus aliados se comprometieron a liberar a todos los rehenes vivos y muertos que secuestraron en su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.
Hasta ahora, han liberado a los 20 rehenes sobrevivientes, pero solo han devuelto los restos de 12 de los 28 que murieron en cautiverio, al alegar que tienen dificultades para localizarlos bajo los escombros.
El ejército israelí también anunció este domingo que dos de sus soldados, el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento jefe Itay Yavetz, de 21, murieron en combates en el sur de Gaza, donde llevó a cabo la serie de ataques.
Estas son las primeras bajas israelíes en el territorio palestino desde la entrada en vigor del cese al fuego el pasado 10 de octubre.
Con información de afp/reuters/ap
El presidente de Estados Unidos indicó que Petro "incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia".
El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue hallado este domingo en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim.
El mandatario brasileño afirmó que se trata de “una cuestión de dignidad y carácter”.
León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanosEl Mundo19/10/2025
El "médico de los pobres" y la religiosa, que dedicó su vida a la educación, fueron canonizados en la Basílica de San Pedro junto a otros cinco beatos.
Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de NapoleónEl Mundo19/10/2025
Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder al primer piso, rompieron las vitrinas y sustrajeron nueve piezas de incalculable valor histórico.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.