Israel suspende ingreso de ayuda humanitaria en Gaza

Israel suspendió este domingo los puntos de acceso por donde debe ingresar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, indicó una fuente israelí de seguridad israelí.

Israel reanudó los ataques aéreos en la Franja de Gaza este domingo, tras acusar al grupo terrorista palestino Hamás de romper el acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes negociada la semana pasada.

"En respuesta a la flagrante violación del acuerdo de alto al fuego más temprano hoy, las FDI (fuerzas militares) comenzaron una serie de ataques contra objetivos terroristas de Hamás en el sur de la Franja de Gaza", afirmó el ejército en un comunicado.

"El traslado de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza fue suspendido hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", declaró poco después una fuente oficial, que pidió el anonimato.

Según los términos del acuerdo, Hamás y sus aliados se comprometieron a liberar a todos los rehenes vivos y muertos que secuestraron en su ataque a Israel el 7 de octubre de 2023.

Hasta ahora, han liberado a los 20 rehenes sobrevivientes, pero solo han devuelto los restos de 12 de los 28 que murieron en cautiverio, al alegar que tienen dificultades para localizarlos bajo los escombros.

El ejército israelí también anunció este domingo que dos de sus soldados, el mayor Yaniv Kula, de 26 años, y el sargento jefe Itay Yavetz, de 21, murieron en combates en el sur de Gaza, donde llevó a cabo la serie de ataques.

Estas son las primeras bajas israelíes en el territorio palestino desde la entrada en vigor del cese al fuego el pasado 10 de octubre.

Con información de afp/reuters/ap