Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de Napoleón
Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder al primer piso, rompieron las vitrinas y sustrajeron nueve piezas de incalculable valor histórico.El Mundo19/10/2025
El Museo del Louvre, uno de los más importantes de París, sufrió un robo cinematográfico este domingo: tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder a las galerías del primer piso, rompieron una ventana y robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, todas de un valor incalculable.
La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, informó que el robo tuvo lugar "esta mañana durante la apertura" y la cuenta oficial del Museo anunció que "permanecerá cerrado hoy (domingo) por motivos excepcionales", sin dar mayores detalles.
El Ministerio del Interior detalló que el robo se produjo a las 9:30, hora local, las 4:30 en Argentina. Los ladrones accedieron al edificio desde los muelles del Sena, donde actualmente se están realizando obras de construcción, y aprovecharon un montacargas para trepar al primer piso.
Luego, forzaron una ventana, rompieron las vitrinas de la galería Apolo, tomaron las joyas y huyeron en varias motos. Toda la operación duró apenas siete minutos y, por la precisión milimétrica con la que se ejecutó, el Ministerio del Interior señaló que "evidentemente era un equipo que había hecho exploración".
Según Euronews, las nueve piezas sustraídas pertenecen a la colección de joyas de Napoleón y la emperatriz, que se exhibe en la vitrina dedicada a los soberanos franceses, y tienen un incalculable valor histórico. La muestra incluye collares, broches y diademas, pero aún no hay un inventario preciso de los objetos robados.
La pieza más valiosa de la colección, el famoso diamante Régent de 140 quilates, no fue sustraído. El medio Le Parisien informó que una de las joyas fue encontrada en las afueras del museo: se trataría de la corona de la emperatriz Eugenia y estaría rota.
La Policía francesa acordonó el Museo y evacuó a los visitantes, además de cerrar varias calles cercanas. El incidente no dejó heridos, pero testigos citados por medios locales relataron escenas de pánico y caos generalizado cuando los ladrones irrumpieron en la galería.
El Louvre, un emblema de París, es el museo más visitado del mundo: 8.7 millones de personas pasearon por sus galerías solo el año pasado. Además, ya sufrió varios robos célebres, como el de la Mona Lisa en 1911; incluso fue escenario de varias películas sobre esta temática.
León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanosEl Mundo19/10/2025
El "médico de los pobres" y la religiosa, que dedicó su vida a la educación, fueron canonizados en la Basílica de San Pedro junto a otros cinco beatos.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.
Veracruz encabeza el recuento de afectaciones, con 34 fallecidos y 14 personas desaparecidas, de al menos 39 en cinco estados.
Miles de personas protestaron de costa a costa en EE. UU. contra la deriva autoritaria del presidente, bajo el lema "No Kings".
La Cruz Roja transfirió dos ataúdes a las autoridades israelíes. Hamás debe entregar un total de 28 cuerpos según el acuerdo de cese de hostilidades.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
