Los ladrones del Louvre perdieron parte del botín en su huida, confirmaron autoridades. La ministra de Cultura informó la recuperación de "una joya", identificada por la prensa como la corona de la emperatriz Eugenia.
Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue hallado este domingo en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim.El Mundo19/10/2025
El científico argentino del Conicet que estaba desaparecido en Alemania fue encontrado muerto este domingo, según informó la Policía alemana.
El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue descubierto alrededor de las 12.15 (hora local) en un arroyo, sobre una zona boscosa de Karlsruhe-Rintheim.
La Policía sostiene que se trató de un accidente, según informó la agencia EFE, en el que el hombre probablemente se cayó por causas desconocidas y se ahogó.
El investigador estaba en el país europeo desde el 26 de agosto, donde participaba de un proyecto de nanotecnología en el Instituto de Nanotecnología del Karlsruhe Institute of Technology (KIT).
Su estadía en ese país estaba prevista hasta fin de año, pero todo cambió cuando el martes no se presentó a trabajar y su celular permanecía apagado desde hacía más de 20 horas.
Quién era Alejandro Fracaroli
Alejandro Fracaroli era un científico de amplia trayectoria. Además de ser investigador del Conicet, integró el Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC y el Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba (INFIQC).
Su trabajo en el exterior formaba parte de una pasantía clave para su carrera y para el desarrollo de la ciencia argentina.
Fracaroli fue especialista en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales, un campo de investigación de alto impacto a nivel internacional.
La medida fue tomada "hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", luego de que el ejército de Israel llevara a cabo ataques en el sur del enclave palestino.
El presidente de Estados Unidos indicó que Petro "incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia".
El mandatario brasileño afirmó que se trata de “una cuestión de dignidad y carácter”.
León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanosEl Mundo19/10/2025
El "médico de los pobres" y la religiosa, que dedicó su vida a la educación, fueron canonizados en la Basílica de San Pedro junto a otros cinco beatos.
Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de NapoleónEl Mundo19/10/2025
Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder al primer piso, rompieron las vitrinas y sustrajeron nueve piezas de incalculable valor histórico.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.