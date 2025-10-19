Trump llama a Petro narcotraficante y corta ayuda a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este domingo a su colombiano Gustavo Petro de tolerar la producción de drogas y anunció que pondrá fin a los "pagos y subsidios a gran escala" a Colombia.

"A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", indicó Trump en su plataforma Truth Social, en la que agregó que Petro "es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas".

Washington retiró el mes pasado a Colombia la condición de país aliado en la lucha contra el narcotráfico, una certificación por la que el país suramericano recibía cientos de millones de dólares de Estados Unidos.

Colombia es el país sudamericano que más ayuda financiera recibe de Washington, según datos del gobierno estadounidense, con más de 740 millones de dólares desembolsados en 2023, el último año del que se dispone de información completa.

Cultivo de coca ha aumentado 70% en Colombia

Trump aseguró este domingo que Petro "incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia". Este "se convirtió en el mayor negocio" del país y "no hace nada para detenerlo", sentenció. "El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de producto a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos", afirmó.

"Petro, un líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma", escribió el mandatario.

Bajo el mandato del presidente colombiano, el cultivo de coca, materia prima de la cocaína, ha aumentado aproximadamente 70%, según estimaciones del gobierno colombiano y de la ONU.

Con información de afp/ap/efe