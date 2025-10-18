La Cruz Roja transfirió dos ataúdes a las autoridades israelíes. Hamás debe entregar un total de 28 cuerpos según el acuerdo de cese de hostilidades.
Tragedia en Brasil: 17 muertos en accidente de bus
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.El Mundo18/10/2025
Al menos 17 pasajeros de un autobús murieron por un accidente de tránsito en el estado brasileño de Pernambuco, debido a causas que aún se investigan, indicó la policía este sábado.
El siniestro se produjo en una ruta el viernes en la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.
"A las familias y amigos de las víctimas, expreso mis condolencias más sinceras y solidaridad en este momento de tanto dolor", expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la red social X.
El conductor "entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta, enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó", indicó la policía de tránsito en Pernambuco. "Las causas del accidente están siendo investigadas", agregó.
Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no ha sido confirmada. El conductor sufrió heridas leves y fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría. "Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.
Con información de afp/g1
Veracruz encabeza el recuento de afectaciones, con 34 fallecidos y 14 personas desaparecidas, de al menos 39 en cinco estados.
Miles de personas protestaron de costa a costa en EE. UU. contra la deriva autoritaria del presidente, bajo el lema "No Kings".
Ataque israelí a minibús en Gaza mata a 11 civiles, incluyendo 7 menores de una misma familiaEl Mundo18/10/2025
11 gazatíes de una misma familia murieron tras un ataque israelí a un minibús en la ciudad de Gaza. Entre las víctimas se cuentan siete menores de edad y dos mujeres. El Ejército israelí atacó el vehículo cerca del barrio de Zeitún.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que se completó el plan de defensa denominado "Independencia 200". Aseguró que todas las Zonas de Defensa Integral del país están listas en sus 27 tareas fundamentales.
China anunció que acordó una nueva ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos "lo antes posible", buscando evitar otra escalada arancelaria.
El partido, que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ya tiene su reprogramación oficial, con el objetivo de emparejar el fixture de ambos equipos.
Juventud Antoniana se presenta esta noche ante Gimnasia de Chivilcoy por los octavos de final del Federal ADeportes17/10/2025
El “Santo” salteño afrontará esta noche desde las 22 hs un partido clave por los octavos de final del reducido del Torneo Federal A, cuando reciba en el estadio Martearena a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy.
Salta continúa bajo alerta naranja y amarilla por tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informa afectación extraordinaria en Salta Capital por turbiedad
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Historial parejo entre el Albo y Estudiantes de Río Cuarto antes del cruce decisivo
Gimnasia y Tiro recibe este sábado a las 22 en el estadio Gigante del Norte a Estudiantes de Río Cuarto por el primer partido de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Bryan Ferreyra.