Tragedia en Brasil: 17 muertos en accidente de bus

Al menos 17 pasajeros de un autobús murieron por un accidente de tránsito en el estado brasileño de Pernambuco, debido a causas que aún se investigan, indicó la policía este sábado.

El siniestro se produjo en una ruta el viernes en la noche luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, en cuya lista de pasajeros figuraban 30 personas.

"A las familias y amigos de las víctimas, expreso mis condolencias más sinceras y solidaridad en este momento de tanto dolor", expresó el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la red social X.

El conductor "entró en contramano y chocó contra unas rocas en el margen de la ruta, enseguida volvió al sentido correcto, chocó contra un terraplén de arena y volcó", indicó la policía de tránsito en Pernambuco. "Las causas del accidente están siendo investigadas", agregó.

Algunos pasajeros fueron derivados a centros de salud cercanos. La cantidad de heridos no ha sido confirmada. El conductor sufrió heridas leves y fue sometido a una prueba de alcoholemia que dio resultados negativos, según la policía. Luego fue trasladado a una comisaría. "Algunos pasajeros fueron eyectados del vehículo, lo que indica que podrían haber estado sin cinturón de seguridad", detalló la nota policial.

Con información de afp/g1