La medida fue tomada "hasta nuevo aviso debido a la flagrante violación del acuerdo por parte de Hamás", luego de que el ejército de Israel llevara a cabo ataques en el sur del enclave palestino.
Corona de la emperatriz Eugenia, recuperada tras robo en Louvre
Los ladrones del Louvre perdieron parte del botín en su huida, confirmaron autoridades. La ministra de Cultura informó la recuperación de "una joya", identificada por la prensa como la corona de la emperatriz Eugenia.El Mundo19/10/2025
La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones que han robado este domingo en una de las galerías del Museo del Louvre, en París, han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo". Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó. Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".
Según los medios, se recuperó la corona de la emperatriz Eugenia
En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.
La titular de Cultura señaló que "todo ha sido muy rápido", que los autores son "profesionales" y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, joyas que estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses, tiene un valor "incalculable".
Robo sin violencia
Insistió en que todo se desarrolló "sin violencia", que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con "profesionalidad". El museo se ha cerrado durante toda la jornada "para preservar las pruebas" para la investigación".
La Fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial. También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.
Dati reconoció que como Francia es un país con un patrimonio histórico de gran valor, sus museos se han convertido en objetivo de delincuentes, y que su vulnerabilidad es un problema "antiguo".
Con información de efe, afp
El presidente de Estados Unidos indicó que Petro "incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en toda Colombia".
El cuerpo de Alejando Matías Fracaroli, químico cordobés de 44 años, fue hallado este domingo en una zona boscosa de la ciudad de Karlsruhe-Rintheim.
El mandatario brasileño afirmó que se trata de “una cuestión de dignidad y carácter”.
León XIV canonizó a José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los primeros santos venezolanosEl Mundo19/10/2025
El "médico de los pobres" y la religiosa, que dedicó su vida a la educación, fueron canonizados en la Basílica de San Pedro junto a otros cinco beatos.
Impactante robo en el Museo del Louvre: en solo siete minutos, se llevaron joyas de NapoleónEl Mundo19/10/2025
Tres hombres encapuchados usaron un montacargas para acceder al primer piso, rompieron las vitrinas y sustrajeron nueve piezas de incalculable valor histórico.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Boleta Única de Papel: qué se vota el domingo 26 y cómo marcar el voto en Salta
La abogada y consultora política Luciana Barros Ruiz explicó en Vale Todo por Aries cómo será el nuevo instrumento de votación, qué llevar, cómo corregir un error y qué pasa si se quiere votar por categorías distintas.
Pedro (79) y Juana (69) fueron vistos por última vez hace una semana. Investigan su camioneta abandonada cerca de Rocas Coloradas sin rastros de ellos.
Un abogado los acusó en La Plata de incitar a anular votos de La Libertad Avanza con ironías sobre tachar nombres o gritar por Santilli.
El vehículo volcó tras chocar contra rocas en Pernambuco. La policía investiga las causas y evalúa si los pasajeros no llevaban cinturón.