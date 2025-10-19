Corona de la emperatriz Eugenia, recuperada tras robo en Louvre

La ministra francesa de Cultura, Rachida Dati, afirmó que los ladrones que han robado este domingo en una de las galerías del Museo del Louvre, en París, han perdido en su huida una de las joyas sustraídas, aparentemente la corona de la emperatriz Eugenia.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que "tres o cuatro" ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un "brazo articulado" que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo". Allí estuvieron unos "siete minutos" y saquearon "dos vitrinas", precisó. Si bien el valor del botín está siendo evaluado, el funcionario afirmó que las piezas robadas tenían un "valor inestimable".

Según los medios, se recuperó la corona de la emperatriz Eugenia

En una entrevista con el canal TF1 en la que se le preguntaba por si se había localizado una corona, Dati respondió que "efectivamente se ha encontrado una joya que se está evaluando", sin precisar exactamente cuál es, aunque el diario Le Parisien, sin citar fuentes, había indicado poco antes que es la corona de la emperatriz Eugenia y que está fracturada.

La titular de Cultura señaló que "todo ha sido muy rápido", que los autores son "profesionales" y que aunque se está haciendo una evaluación de lo sustraído, joyas que estaban en las vitrinas de la colección de Napoleón y de los reyes franceses, tiene un valor "incalculable".

Robo sin violencia

Insistió en que todo se desarrolló "sin violencia", que tampoco hubo pánico entre el público, que fue evacuado por los empleados del museo con "profesionalidad". El museo se ha cerrado durante toda la jornada "para preservar las pruebas" para la investigación".

La Fiscalía de París indicó a AFP que fue abierta una investigación por "robo en banda organizada y asociación ilícita con fines delictivos", encomendada a la brigada de represión del crimen organizado de la Policía Judicial. También contará con el apoyo de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales. Los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue hallada tras su fuga.

Dati reconoció que como Francia es un país con un patrimonio histórico de gran valor, sus museos se han convertido en objetivo de delincuentes, y que su vulnerabilidad es un problema "antiguo".

