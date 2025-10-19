Campaña de vacunación antirrábica en cuatro barrios de Salta

La Municipalidad de Salta realizará una campaña de vacunación antirrábica gratuita del lunes 20 al viernes 24 de octubre, de 9.30 a 12.30, en los barrios Cerámica, El Sol, María Esther y 20 de Junio.

Salta19/10/2025

vacunacion-antirrabica-plaza-alvarado-4-1536x1024

La Municipalidad, a través del área de Bienestar Animal, informa a los vecinos de La Cerámica, El Sol, María Esther y 20 de Junio que, del lunes 20 al viernes 24 habrá campaña de vacunación antirrábica.

La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12.30, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Lunes 20

B° CERÁMICA

Hs 9:30 a 12:30

Mza. H – casa 17

 

Martes 21

V° EL SOL

9:30 a 12:30 hs

San Benedetti 2.423

 

Miércoles 22

V° MARÍA ESTER

Hs: 9:30 a 12:30

San Felipe y Santiago esq. Las Bumbunas

 

Jueves 23

AMP. 20 DE JUNIO

9:30 a 12:30 hs

Mza. 45 – lote 14

(Comedor comunitario La Gran Familia)

 

Viernes 24

V° 20 JUNIO

Hs: 9:30 a 12:30

Nicolás Medina esq. Márquez Miranda

