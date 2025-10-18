Flores: “Encontramos camionadas de escombros tiradas en un canal”

El subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, advirtió, en declaraciones a Vale Todo por Aries, que se detectaron acumulaciones de escombros en distintos canales pluviales de la ciudad, lo que afecta el correcto drenaje del agua de lluvia.

“Encontramos camionadas de escombros tiradas en un canal. Es una negligencia total de cualquier persona que haga eso”, expresó Flores.

El funcionario recordó que el municipio realiza tareas de limpieza preventiva desde hace meses, pero remarcó que la colaboración vecinal es indispensable.

“Hay que cuidarlos, no sirve de nada que el municipio limpie si después se llenan de basura otra vez”, agregó.

Desde la Municipalidad pidieron a los vecinos no arrojar residuos ni materiales de construcción en los canales, ya que esas conductas ponen en riesgo el funcionamiento del sistema pluvial y la seguridad de toda la comunidad.