Flores: “Encontramos camionadas de escombros tiradas en un canal”

La tormenta dejó calles intransitables y vehículos varados en distintos barrios
El subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, informó que el municipio trabajó desde temprano en diversos puntos afectados por el agua acumulada.
Desde la Municipalidad alertaron que los desechos de construcción arrojados en los canales provocan obstrucciones y agravan los anegamientos durante las lluvias.Salta18/10/2025Ivana Chañi
El subsecretario de Protección Ciudadana, Ernesto Flores, advirtió, en declaraciones a Vale Todo por Aries, que se detectaron acumulaciones de escombros en distintos canales pluviales de la ciudad, lo que afecta el correcto drenaje del agua de lluvia.
“Encontramos camionadas de escombros tiradas en un canal. Es una negligencia total de cualquier persona que haga eso”, expresó Flores.
El funcionario recordó que el municipio realiza tareas de limpieza preventiva desde hace meses, pero remarcó que la colaboración vecinal es indispensable.
“Hay que cuidarlos, no sirve de nada que el municipio limpie si después se llenan de basura otra vez”, agregó.
Desde la Municipalidad pidieron a los vecinos no arrojar residuos ni materiales de construcción en los canales, ya que esas conductas ponen en riesgo el funcionamiento del sistema pluvial y la seguridad de toda la comunidad.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este sábado una doble alerta por tormentas en la provincia de Salta. Rigen niveles naranja y amarillo con pronóstico de lluvias intensas, vientos fuertes y posible caída de granizo.
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria en el servicio de agua potable en distintos barrios de Salta Capital debido a la turbiedad en las fuentes de captación.
Las fuertes lluvias registradas durante la madrugada de hoy generaron interrupciones del suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia. Edesa informó que trabaja en la restitución del servicio y recomendó extremar precauciones.
