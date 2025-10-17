Informan que la obra pluvial de San Martín y Olavarría tiene un avance del 80 %

El coordinador general de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta informó sobre el avance de la obra de prolongación y refuncionalización del canal pluvial Cnel. Vidt, en este caso a la altura de la avenida San Martín al 2.100, en la intersección con la calle Olavarría.

"Actualmente ya colocamos los premoldeados del desagüe pluvial duplicando así la sección para una mejor captación y drenaje del agua de lluvia”, detalló.

Señaló que "esta primera etapa se está desarrollando en la avenida San Martín y ya presenta un avance del 80 %”, y agregó que “luego procederemos a la reconstrucción de la calzada mediante tareas de hormigonado para poder habilitar el tránsito en aproximadamente 15 días”.

La medida será de la siguiente manera: