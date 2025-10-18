La tormenta dejó calles intransitables y vehículos varados en distintos barrios

Durante la mañana de este sábado, personal de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta intervino en distintos barrios afectados por anegamientos provocados por la lluvia.

El subsecretario del área, Ernesto Flores, explicó en declaraciones a Vale Todo por Aries que el primer aviso se recibió poco después de las 7 de la mañana a través del número 105, cuando vecinos reportaron calles y algunas viviendas con acumulación de agua.

“En general fueron situaciones que se solucionaron rápido porque bajó el agua, y en su mayoría eran calles anegadas”, señaló Flores.

Uno de los puntos más complicados fue el barrio San Benito, en las cercanías de la avenida Discépolo, donde un corralón había acumulado áridos que bloquearon el escurrimiento del agua hacia la avenida. “Eso impidió el desagüe y generó que los vehículos quedaran varados”, explicó.

Otra zona afectada fue el barrio Pilar, en la calle Zuviría, donde la calzada debió ser cortada por la formación de una zanja con agua y barro. En ambos casos trabajaron equipos de Tránsito y Obras Públicas para restablecer la circulación.

Flores indicó además que el área de Ambiente se ocupó de la limpieza de desagües, especialmente en plaza Gurruchaga, donde las bombas funcionaron correctamente, aunque una parte baja —en la esquina de la iglesia— mantuvo acumulación de agua. “Todo se desagua por un canal entre medio de las casas, y ahí la basura genera inconvenientes”, detalló.