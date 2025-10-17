Milei canceló su viaje a la final del Mundial Sub-20

Luego de confirmarle a FIFA y el Gobierno chileno su presencia y por los comentarios negativos, Milei dio de baja su viaje a la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos.

Este jueves, se conoció que desde la Presidencia de la Nación se contactaron con el Gobierno de Chile para activar el servicio de Carabineros y el Protocolo de FIFA para preparar la logística de su viaje al país trasandino. Sin embargo, finalmente el mandatario decidió no asistir al encuentro programado para este domingo a las 20:00.