Milei canceló su viaje a la final del Mundial Sub-20

Pese al diálogo previo entre las autoridades de los entes para diagramar los operativos de seguridad y el protocolo de la FIFA, el presidente de la Nación decidió no asistir al encuentro programado para el domingo a las 20:00 entre Argentina y Marruecos.

Deportes17/10/2025

2241290493

Luego de confirmarle a FIFA y el Gobierno chileno su presencia y por los comentarios negativos, Milei dio de baja su viaje a la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos.

Este jueves, se conoció que desde la Presidencia de la Nación se contactaron con el Gobierno de Chile para activar el servicio de Carabineros y el Protocolo de FIFA para preparar la logística de su viaje al país trasandino. Sin embargo, finalmente el mandatario decidió no asistir al encuentro programado para este domingo a las 20:00.

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

Balearon la camioneta de Urtubey

Salta16/10/2025

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail