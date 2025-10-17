Trasladan a Pablo Laurta a Gualeguaychú y luego a Córdoba: “Me tapan para que no hable”

El acusado de doble femicidio y el crimen del remisero fue imputado en Entre Ríos y ahora se espera un escenario similar en Córdoba.

Provincias17/10/2025

720

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, es trasladado a la ciudad de Gualeguaychú y luego será derivado hasta al provincia de Córdoba. A la salida de la Fiscalía de Concordia volvió a hablar y expresó que le tapan la cara “para que no hable”.

El miércoles Laurta se negó a declarar y fue imputado por el delito de homicidio criminis causa en el caso de Palacio y en la jornada de ayer se le dictaminaron 120 días de prisión preventiva.

Este viernes, tras las medidas dictaminadas en Entre Ríos, se determinó su traslado a Córdoba, donde allí va a ser acusado de los femicidios de su ex pareja, Luna Giardina; y de su ex suegra, Mariel Zamudio.

A la salida de la Fiscalía de Concordia, bajo un amplio operativo de seguridad, el sujeto volvió a expresarse ante las cámaras y manifestó: “Me tapan para que no hable”.

68f25ab538c39_715_373!Capturaron un yacaré que apareció en un barrio de Embarcación

De acuerdo a lo que supo la agencia Noticias Argentinas, Laurta es trasladado desde Concordia hasta Gualeguaychú y luego directo a la cárcel de Bouwer en Córdoba.

Se espera que en las próximas horas sea indagado por los fiscales que llevan adelante el caso por los femicidios y también se le dicte la prisión preventiva.

Por el momento se desconoce si en el resto del proceso quedará alojado en Córdoba o si regresa a Entre Ríos, aunque la primera opción sería la elegida por la Justicia.

Con información de Noticias Argetinas

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

Balearon la camioneta de Urtubey

Salta16/10/2025

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail