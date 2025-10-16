La medida fue tomada por el asesinato de Martín Palacios, quien fue encontrado sin los brazos ni la cabeza.
Brutal crimen de Chano: prisión perpetua para los cuatro responsables
El niño de 8 años fue asesinado en su casa de Merlo; los jueces consideraron que fue un ataque planificado.Provincias16/10/2025
El Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 3 de Morón condenó a prisión perpetua a cuatro acusados por el crimen de Chano, el nene de 8 años con síndrome de down que fue asesinado a balazos mientras dormía en su casa.
El dramático hecho ocurrió en noviembre de 2023 en un domicilio ubicado en la calle Cayol al 3700, en la localidad de Mariano Acosta, Merlo. Luciano Santino Ruiz, apodado Chano, estaba en su habitación cuando recibió dos disparos: uno en la cabeza y otro en la espalda.
Luego de casi dos años, el TOC, integrado por los jueces Federico Topino, Diego Bonanno y Gabriel Tomassetti, encontró culpable a Maximiliano Armando Vera, de 38 años, quien llegó al juicio detenido y acusado de ser el autor material del crimen.
Los magistrados consideraron que se trató de una venganza contra el hermano del menor por conflictos que se originaron por su relación con una mujer.
En el proceso también fueron condenados a perpetua Maximiliano Enrique Vázquez (38), Lucio Esteban Martínez (26) y Cintia Soledad Borda (35), quien era pareja de Vera, todos por ser considerados partícipes necesarios.
El brutal crimen de Chano
El 12 de noviembre de 2023 los agresores ingresaron a la casa en la que dormía Chano y dispararon. Cuando un móvil del Comando de Patrullas llegó al lugar, los vecinos increparon a los efectivos y los obligaron a trasladar a la mamá y al nene hacia el centro de salud más cercano.
En ese momento, los agentes llevaron a la víctima en brazos de la madre hacia la clínica Figueroa Paredes, pero desafortunadamente llegó sin vida.
La investigación determinó que el ataque estaba destinado a Nicolás, el hermano del chiquito, quien había mantenido una relación con Borda, una de las condenadas, y que derivó en un conflicto con la expareja de ella.
Luego de la balacera, los agresores escaparon a bordo de un Fiat Siena color negro que los aguardaba estacionados sobre calle Blanes, entre Frers y Buenos Aires.
El fiscal Hugo Ravizzini, de la UFI Nº 7 de Morón, tomó declaración a los testigos, recopiló imágenes de cámaras de seguridad sobre la secuencia previa y posterior y se posicionó siempre sobre una hipótesis: se trató de un hecho premeditado y definido para hacer daño. “Lo fueron a matar directamente”, expresó una fuente vinculada a la investigación al portal Primer Plano Online.
Los acusados fueron capturados a las pocas horas del crimen y la última en ser detenida fue Borda, sobre quien recayó la responsabilidad de haber manejado el auto en el que los asesinos escaparon tras matar al chiquito.
“Los disparos que terminaron con la vida de Santino Ruiz fueron efectuados en forma directa por el encartado Vera desde adentro de la habitación en la que se encontraba el niño durmiendo”, detallaron los jueces en su fallo.
Con información de TN
Mochilero marplatense desaparece en Villa 31: “No sabemos si está vivo o muerto”Provincias16/10/2025
Tras salir de Mar del Plata rumbo a Brasil, Javier Altamiranda se perdió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su familia pide colaboración de la comunidad.
El macabro hallazgo ocurrió en la ruta hacia Otumpa y la policía investiga las circunstancias del hecho.
Las tarifas se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. Resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.
Un estudiante de la escuela IPET 267 de Bell Ville se filmó con un vestido roto y manchas rojas simulando sangre; la comunidad educativa repudió el hecho y pidió sanciones.
Confirman que el cuerpo hallado en Neuquén es de Azul Semeñenko, mujer trans desaparecidaProvincias16/10/2025
El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima sufrió heridas punzocortantes en el tórax y brazos que le causaron la muerte, además de constatarse fracturas en la cara.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.