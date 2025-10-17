Estudiante golpeó salvajemente a la directora de su escuela en Mar del Plata

La docente sufrió traumatismo de cráneo y fue hospitalizada mientras intentaba frenar una pelea en el aula.

Provincias17/10/2025

la-agresion-ocurrio-en-escuela-ep-n-63-constancio-c-vigil-de-mar-del-plata-foto-gentileza-mi-8-mar-d

Una estudiante de primaria golpeó salvajemente a la directora de la institución cuando intentaba frenar una pelea para evitar que los menores se lastimen. La mujer tuvo que recibir atención médica por las lesiones provocadas durante el ataque.

El violento episodio ocurrió en la Escuela Primaria (EEP) N°63 ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata. La situación preocupó a toda la comunidad educativa, ya que no es la primera vez que la menor golpea a las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, Cecilia Bonillo, la directora, sufrió traumatismo de cráneo y tuvo que ser hospitalizada.

La menor había protagonizado otros hechos de violencia en el pasado: “Ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”, revelaron desde la institución e indicaron que sufre ataque de ira con frecuencia y que no tiene ningún tipo de contención psicológica.

“Esta no es la primera vez que la directora resulta golpeada por la estudiante, ya que hace pocos meses sufrió fisura de cadera al volver a interponerse para evitar que el resto de los chicos presentes en el aula pudieran ser alcanzados e intentar calmar los ataques”, relataron.

fred-machado-antes-de-ser-trasladado-a-la-carcel-desde-su-prision-domiciliaria-foto-ministerio-de-seYa tiene fecha la extradición a EE.UU. de Fred Machado

Sin embargo, la directora no fue la única que recibió agresiones. Cuatro docentes sufrieron golpes de puño y patadas en diversas ocasiones por parte de la misma estudiante. La situación preocupa a todo el personal de la escuela, que hace énfasis en la necesidad de que la menor reciba contención.

“Si bien se viene trabajando con familiares para brindar orientación psicológica y herramientas de abordaje frente a los ataques de ira de la niña, se han agotado las instancias de trabajo, no hay apego al tratamiento y la comunidad educativa reclama medidas de acompañamiento y cuidado para la niña, el resto de los estudiantes y el cuerpo docente”, finalizaron.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
tormenta

Alerta amarilla por tormentas en Salta

Ivana Chañi
Salta16/10/2025

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.

G3alMfPWIAAuf-L?format=jpg&name=large

Balearon la camioneta de Urtubey

Salta16/10/2025

Ocurrió este jueves 16. El candidato a Senador de Fuerza Patria presentó la denuncia formal en la que se detalla que “sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo”.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail