Estudiante golpeó salvajemente a la directora de su escuela en Mar del Plata

Trasladan a Pablo Laurta a Gualeguaychú y luego a Córdoba: “Me tapan para que no hable”Provincias17/10/2025
El acusado de doble femicidio y el crimen del remisero fue imputado en Entre Ríos y ahora se espera un escenario similar en Córdoba.
La docente sufrió traumatismo de cráneo y fue hospitalizada mientras intentaba frenar una pelea en el aula.Provincias17/10/2025
Una estudiante de primaria golpeó salvajemente a la directora de la institución cuando intentaba frenar una pelea para evitar que los menores se lastimen. La mujer tuvo que recibir atención médica por las lesiones provocadas durante el ataque.
El violento episodio ocurrió en la Escuela Primaria (EEP) N°63 ubicada en el barrio Autódromo de Mar del Plata. La situación preocupó a toda la comunidad educativa, ya que no es la primera vez que la menor golpea a las autoridades.
De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, Cecilia Bonillo, la directora, sufrió traumatismo de cráneo y tuvo que ser hospitalizada.
La menor había protagonizado otros hechos de violencia en el pasado: “Ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”, revelaron desde la institución e indicaron que sufre ataque de ira con frecuencia y que no tiene ningún tipo de contención psicológica.
“Esta no es la primera vez que la directora resulta golpeada por la estudiante, ya que hace pocos meses sufrió fisura de cadera al volver a interponerse para evitar que el resto de los chicos presentes en el aula pudieran ser alcanzados e intentar calmar los ataques”, relataron.
Sin embargo, la directora no fue la única que recibió agresiones. Cuatro docentes sufrieron golpes de puño y patadas en diversas ocasiones por parte de la misma estudiante. La situación preocupa a todo el personal de la escuela, que hace énfasis en la necesidad de que la menor reciba contención.
“Si bien se viene trabajando con familiares para brindar orientación psicológica y herramientas de abordaje frente a los ataques de ira de la niña, se han agotado las instancias de trabajo, no hay apego al tratamiento y la comunidad educativa reclama medidas de acompañamiento y cuidado para la niña, el resto de los estudiantes y el cuerpo docente”, finalizaron.
Con información de TN
