La medida fue tomada por el asesinato de Martín Palacios, quien fue encontrado sin los brazos ni la cabeza.
Mochilero marplatense desaparece en Villa 31: “No sabemos si está vivo o muerto”
Tras salir de Mar del Plata rumbo a Brasil, Javier Altamiranda se perdió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su familia pide colaboración de la comunidad.Provincias16/10/2025
Un mochilero marplatense es intensamente buscado por sus familiares después de que perdieran su rastro desde hace más de diez días. El hombre había emprendido un viaje y su destino final era Brasil, pero tras llegar a la Ciudad Autonóma de Buenos Aires, el sábado 4 de octubre, entró a la Villa 31 y no se supo más nada de él.
Javier Altamiranda, de 47 años, había iniciado la travesía que soñaba cumplir en compañía de una pareja amiga. Salió de Mar del Plata el miércoles 1 pero sólo llegó hasta Retiro. Ahora, sus hijas denunciaron su desaparición y piden ayuda a la comunidad para poder reencontrarse con su papá.
Sus familiares habían intentado radicar la averiguación de paradero pero les dijeron que tenían que esperar: “Recién este domingo nos tomaron la denuncia. No sabemos nada de él y ya pasaron muchos días", dijo una de sus hijas en diálogo con el portal marplatense 0223. La joven hizo la denuncia en la comisaría 1-A de CABA.
El hombre no tiene celular y no pueden comunicarse con él, pero confían en que puede estar dentro del barrio Padre Mugica, ubicado en las inmediaciones de la terminal de micros de Retiro, que es popularmente conocido como la Villa 31.
“Él se había ido de mochilero con una pareja amiga, pero solo llegó hasta Retiro y no sabemos más nada de él. Solo que se metió en la Villa 31 y no salió más“, relató su hija.
“No sabemos si está vivo o muerto o dónde está porque no tiene celular y la documentación y ropa la tenían sus amigos”, concluyó, conmocionada por la prolongada ausencia de su papá.
Con información de TN
El niño de 8 años fue asesinado en su casa de Merlo; los jueces consideraron que fue un ataque planificado.
El macabro hallazgo ocurrió en la ruta hacia Otumpa y la policía investiga las circunstancias del hecho.
Las tarifas se actualizan todos los meses según la inflación más 2 puntos. Resta que las autoridades provinciales de Transporte formalicen el incremento.
Un estudiante de la escuela IPET 267 de Bell Ville se filmó con un vestido roto y manchas rojas simulando sangre; la comunidad educativa repudió el hecho y pidió sanciones.
Confirman que el cuerpo hallado en Neuquén es de Azul Semeñenko, mujer trans desaparecidaProvincias16/10/2025
El informe preliminar de la autopsia reveló que la víctima sufrió heridas punzocortantes en el tórax y brazos que le causaron la muerte, además de constatarse fracturas en la cara.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.