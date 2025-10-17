Niño de cuatro años herido de bala en Santa Fe tras manipular un arma

Trasladan a Pablo Laurta a Gualeguaychú y luego a Córdoba: “Me tapan para que no hable”Provincias17/10/2025
El menor sufrió un disparo en la pierna dentro de su vivienda; permanece internado en observación en el Hospital de Niños Orlando Alassia.Provincias17/10/2025
Un grave incidente ocurrió este miércoles por la tarde en Santa Fe, cuando un niño de cuatro años resultó herido de bala en una pierna luego de manipular un arma de fuego dentro de su vivienda familiar. El hecho tuvo lugar en el barrio Coronel Dorrego, en el norte de la ciudad.
El episodio se registró cerca de las 16:40, en inmediaciones de Sarmiento y French. La fiscalía busca analizar en qué condiciones de seguridad se encontraba el arma, que pertenecería a un familiar.
Según informaron fuentes policiales a medios locales, tras el disparo los familiares trasladaron de urgencia al nene a la enfermería de barrio Coronel Dorrego, donde recibió las primeras atenciones médicas.
Debido a la gravedad de la lesión, fue derivado en primer lugar al Hospital Iturraspe y actualmente está siendo atendido en el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde permanece internado en observación.
Según informaron a Aire de Santa Fe, el menor ingresó al centro de salud con una herida de arma de fuego producto de un disparo accidental. Desde el Hospital de Niños confirmaron que el paciente se encuentra estable y hemodinámicamente compensado, y que permanecerá internado en la sala de cuidados especiales.
De acuerdo con la información preliminar brindada por el subcomisario Copello al medio local Veo Noticias, el niño habría manifestado a los profesionales de salud que se encontraba jugando con el arma cuando se produjo el disparo.
Fuentes policiales señalaron que el arma podría pertenecer a su abuelo, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente y se encuentra bajo investigación.
Por disposición del fiscal de Homicidios en turno, se ordenó una requisa en la vivienda ubicada en calle Defensa al 8300, con el objetivo de secuestrar el arma involucrada y analizar las condiciones de almacenamiento en las que se encontraba el arma al alcance del menor.
Las autoridades judiciales trabajan para establecer cómo el niño accedió al arma y si existió negligencia en el manejo o resguardo del arma de fuego dentro del domicilio.
