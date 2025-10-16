Hallaron un bebé muerto dentro de una caja en Santiago del Estero

El macabro hallazgo ocurrió en la ruta hacia Otumpa y la policía investiga las circunstancias del hecho.

Provincias16/10/2025

encontraron-un-bebe-muerto-dentro-de-una-caja-de-zapatos-en-santiago-del-estero-foto-gentileza-el-li

Una escena conmocionó a vecinos de la ruta que conduce a Otumpa, en la provincia de Santiago del Estero: encontraron un bebé muerto dentro de una caja de zapatos.

El hecho fue reportado de inmediato a la policía, que trabajó en el lugar junto a la División Criminalística y efectivos de la Comisaría de Otumpa, bajo la supervisión de la Fiscalía de turno.

Según fuentes policiales, no se confirmó aún la identidad ni la edad del bebé.

Por las características del hallazgo, no se descarta que pueda tratarse de un aborto reciente, aunque los peritos forenses y médicos policiales deberán determinar la edad gestacional y las circunstancias exactas en que ocurrió el hecho.

https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-zjXobm1760572533695-1760574759Polémica en Bariloche: estudiante se disfrazó de víctima de violación

Consternación en la comunidad

Vecinos que transitaban por la zona fueron quienes encontraron la caja y dieron aviso a las autoridades.

La noticia generó gran conmoción en Otumpa, mientras la policía mantiene custodia del lugar y continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail