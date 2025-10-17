Altamira advirtió que “Argentina vive un escenario similar al del 2001”

Urtubey palpitó una elección “reñida” pero confía en el apoyo de los salteños a Fuerza Patria
El exgobernador expresó su confianza en el voto opositor a Milei y destacó la unidad de los distintos sectores del peronismo dentro de Fuerza Patria.
El dirigente de Política Obrera comparó la situación económica actual con la crisis que derivó en la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.Cara a Cara17/10/2025
En Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña, el dirigente nacional de Política Obrera, Jorge Altamira, afirmó que la Argentina atraviesa “un escenario muy parecido al de 2001”, al señalar que el actual contexto financiero “repite la mecánica de las crisis capitalistas”, con medidas que “terminan descargando el peso de la crisis sobre los trabajadores”.
“Estamos en un escenario tipo De la Rúa 2001. El escenario puramente financiero es muy parecido. Cuando Cavallo hizo votar en el Congreso la intangibilidad de los depósitos, era claro que se venía un derrumbe fenomenal”, sostuvo Altamira.
El referente recordó que “en 2001 el Fondo Monetario Internacional habilitó préstamos con el único propósito de que los bancos se llevaran el dinero al exterior antes del default”, lo que derivó —dijo— en que “la carga de la crisis cayera sobre los ahorristas”.
Altamira también apuntó contra el sistema financiero actual y lo definió como “una timba económica basada en el carry trade, que consiste en adquirir dinero prestado en el exterior al 3% y colocarlo en Argentina al 50%”. “Estamos ante una confiscación económica que se disimula por intereses”, afirmó.
Además, recordó que “los fondos internacionales vienen de la experiencia del gobierno de Macri” y cuestionó que “fue Martín Guzmán, durante el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, quien terminó devolviendo el dinero a esos fondos”, algo que calificó como “motivo de juicio político”.
“El régimen financiero argentino sigue garantizando los intereses del capital internacional. La crisis vuelve a tener los mismos protagonistas: el FMI, los bancos y un Estado que socializa las pérdidas sobre los trabajadores”, concluyó Altamira.
Juan Manuel Urtubey, candidato a senador nacional de Fuerza Patria, afirmó que en Salta hay dirigentes que “se disfrazan de opositores” mientras apoyan al oficialismo nacional.
A continuación, compartimos el editorial del periodista Mario Ernesto Peña en el programa Cara a Cara.
El exgobernador y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, cuestionó la política económica del Gobierno nacional, denunció la paralización de la obra pública y advirtió que el endeudamiento recaerá sobre la sociedad.
El dirigente de Política Obrera cuestionó el discurso opositor del espacio peronista y afirmó que “colaboraron con el gobierno actual”. Llamó a votar por Violeta Gill y Julio Quintana como “alternativa obrera”.
