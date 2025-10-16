Aseguran que “es imprescindible una reforma tributaria integral”

La contadora Hermosinda Egüez, profesora titular de Teoría y Técnica Impositiva en la Universidad Nacional de Salta, afirmó que la Argentina necesita “una reforma tributaria integral y definitiva”.

“Hace años que es imprescindible. El actual gobierno ha dado algunas señales, muchas de ellas positivas, aunque algunas pueden discutirse”, evaluó por Aries.

Egüez subrayó que la baja de la inflación es, en sí misma, una política tributaria relevante: “La inflación es un impuesto sin ley que golpea a los que menos tienen”.

Advirtió que la reforma debe contemplar equilibrio fiscal y justicia social, sin descuidar el objetivo central de la recaudación: “El Estado cobra impuestos para satisfacer necesidades públicas, no para generar desigualdad”.

“Una verdadera reforma debe mirar hacia el futuro, armonizando tributos nacionales, provinciales y municipales, y reduciendo la inseguridad jurídica que hoy desalienta las inversiones”, afirmó.