Paramount ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión continua.
Roberto Ternán recordó cómo nació ‘Candombe para José’, su primer gran éxito
El compositor salteño recordó cómo nacieron sus canciones más emblemáticas, como “Candombe para José” y “Amor salvaje”, y reflexionó sobre la invisibilidad de los autores en la música popular. “No busqué el éxito, solo escribí lo que sentía”, confesó en Aries.Cultura & Espectáculos14/10/2025Ivana Chañi
En vísperas del homenaje que recibirá en el Parque Bicentenario, Roberto Ternán repasó su trayectoria y compartió anécdotas sobre la creación de sus temas más recordados.
En diálogo con Aries, el compositor recordó que su primera gran inspiración surgió en Uruguay, donde nació “Candombe para José”. “Conocí a un negrito que bailaba en un club humilde en Montevideo, y de ahí salió el Negro José. Fue el primero que se convirtió en éxito, sin que yo lo buscara”, relató.
Sobre “Amor salvaje”, uno de los grandes clásicos del folclore argentino, Ternán contó que la idea original fue de Mario Cabrera, con quien compuso la canción. “La tomamos medio en broma al principio, pero después empezó a tomar forma y salió esta canción. La grabamos juntos, y más tarde la interpretó El Chaqueño Palavecino”, recordó.
El autor reflexionó además sobre el lugar de los compositores dentro del cancionero popular:
“El que escribe nunca figura. La gente asocia las canciones a los intérpretes, y está bien, pero los autores quedamos detrás. A mí no me preocupa, lo lindo es que las canten como si fueran suyas”.
Ternán, quien fue integrante de Los Diableros en su juventud y actualmente forma parte del directorio de SADAIC, destacó la importancia de seguir reconociendo a los creadores de la música argentina. “Por suerte en Salta siempre surgen nuevos valores. Ojalá este homenaje sirva también para dar a conocer a esos jóvenes que vienen con mucho talento”, afirmó.
El homenaje “Canto a un Amigo” se realizará este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario con entrada libre y gratuita.
Rauw Alejandro lanza Cosa Nuestra: Capítulo 0, su disco más caribeñoCultura & Espectáculos14/10/2025
El artista puertorriqueño fusiona bomba, salsa y bachata en un álbum que rinde tributo a sus raíces y muestra su lado más experimental.
“Canto a un Amigo”: merecido homenaje a Roberto Ternán en el Parque Bicentenario
El reconocido compositor salteño recibirá un tributo en vida este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario. Grandes figuras del folclore nacional participarán del espectáculo “Canto a un Amigo”, en reconocimiento a su obra y su legado en la música popular.
El participante del Team Luck Ra se llevó el trofeo, 70 millones de pesos y un contrato con Universal Music tras una final llena de emoción y grandes duetos.
MasterChef Celebrity encendió las hornallas: 24 famosos y una competencia recargadaCultura & Espectáculos14/10/2025
Con una escenografía totalmente renovada, se presentó la nueva temporada y el jurado prometió “exigencia y superación".
El Chaqueño, Pitín Salazar y otros artistas homenajearán a Roberto Terán en un show gratis este miércolesCultura & Espectáculos13/10/2025
El espectáculo “Canto a un Amigo” se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque Bicentenario.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.