Roberto Ternán recordó cómo nació ‘Candombe para José’, su primer gran éxito

En vísperas del homenaje que recibirá en el Parque Bicentenario, Roberto Ternán repasó su trayectoria y compartió anécdotas sobre la creación de sus temas más recordados.

En diálogo con Aries, el compositor recordó que su primera gran inspiración surgió en Uruguay, donde nació “Candombe para José”. “Conocí a un negrito que bailaba en un club humilde en Montevideo, y de ahí salió el Negro José. Fue el primero que se convirtió en éxito, sin que yo lo buscara”, relató.

Sobre “Amor salvaje”, uno de los grandes clásicos del folclore argentino, Ternán contó que la idea original fue de Mario Cabrera, con quien compuso la canción. “La tomamos medio en broma al principio, pero después empezó a tomar forma y salió esta canción. La grabamos juntos, y más tarde la interpretó El Chaqueño Palavecino”, recordó.

El autor reflexionó además sobre el lugar de los compositores dentro del cancionero popular:

“El que escribe nunca figura. La gente asocia las canciones a los intérpretes, y está bien, pero los autores quedamos detrás. A mí no me preocupa, lo lindo es que las canten como si fueran suyas”.

Ternán, quien fue integrante de Los Diableros en su juventud y actualmente forma parte del directorio de SADAIC, destacó la importancia de seguir reconociendo a los creadores de la música argentina. “Por suerte en Salta siempre surgen nuevos valores. Ojalá este homenaje sirva también para dar a conocer a esos jóvenes que vienen con mucho talento”, afirmó.

El homenaje “Canto a un Amigo” se realizará este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario con entrada libre y gratuita.