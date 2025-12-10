Miles de usuarios toparon con largas filas virtuales para conseguir tickets en Madrid y Barcelona. El 11 de diciembre se habilitarán nuevas entradas con un máximo de cuatro por persona.
Show histórico: Megadeth eligió Buenos Aires para su gira mundial del adiós
El grupo liderado por Dave Mustaine tocará en Buenos Aires el 30 de abril de 2026. Habrá preventa con descuento y cuotas para tarjetas.Cultura & Espectáculos10/12/2025
Tras haber hecho una despedida pública anunciado su retiro para el año que viene, los integrantes de la banda Megadeth anunció a fines de octubre en su página web los países que visitará en el 2026 para el adiós definitivo. Entre los escenarios elegidos por la banda metalera figura Buenos aires, el 30 de abril en Tecnópolis.
El show formará parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026”, que en Latinoamérica visitará también Chile, Uruguay y Perú, entre otros países.
La venta de entradas
La preventa para el show en Argentina comienza este miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana en fullticket.com. Será exclusiva para clientes del BNA con tarjetas Visa. Habrá 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.
La venta general arrancará el jueves 11 a las 10 de la mañana con todos los medios de pago y nuevamente con 3 cuotas sin interés para clientes de Visa BMA.
Cómo fue el anuncio del adiós
La banda estadounidense dio a conocer, a mediados de agosto, la noticia de de su retiro tras 42 años de trayectoria. Y que para el adiós preparaba un último álbum y un tour en 2026: lo hizo a través de un video animado de Inteligencia Artificial publicado en sus redes sociales.
"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencional", afirmó el vocalista, guitarrista, compositor y fundador del grupo Dave Mustaine.
"La mayoría no logra retirarse en sus propios términos y en la cima, y ése es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos", confesó.
La banda reveló que el nuevo álbum, titulado The End Is Near, llegará el próximo año, como continuación del disco The Sick, The Dying... and The Dead!, publicado hace tres años).
"No podemos esperar a que escuchen este álbum y nos vean en la gira", aseguró Mustaine, quien añadió que "si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo disco es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para recorrer el mundo, es ahora".
El guitarrista reveló que está preparando su autobiografía, también para el próximo año.
"Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida", afirmó Mustaine.
"No se enojen, no se entristezcan, estén felices por nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca volverá a suceder. Iniciamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y cómo se toca, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que he tocado han influido en el mundo. Los amo a todos por eso. Gracias por todo", concluyó.
Tras su salida de Metallica en 1983, Dave Mustaine reunió a un grupo de músicos con los que formaría una de las bandas más influyentes del thrash metal, junto a Slayer, Anthrax y la propia Metallica, con la que mantendría una histórica rivalidad.
En 2025, después de más de 42 años de carrera y más de 50 millones de discos vendidos, la banda continúa girando por todo el mundo para promocionar su más reciente álbum, grabado luego de que Mustaine superara un cáncer de garganta diagnosticado en 2019.
Con información de Clarín
El cuarteto, Patrimonio Cultural por la UNESCO
El Cuarteto, el género musical emblemático de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
La artista repasó clásicos, mostró su costado más íntimo en baladas y sorprendió con puestas impactantes, bailes con dagas, una loba gigante y la orquesta del Colón como invitada especial.
Con una propuesta que celebra los 37 años de El Taller Azul, el Museo de la Ciudad abrió una colorida exhibición creada por niños, exalumnos y artistas salteños, inspirada en la figura de los gatos.
Jóvenes de Metán, Alfarcito y Tartagal estrenan sus documentales en la Usina Cultural
La tutora Patricia López Mompó contó en Aries cómo se desarrolló el programa que capacitó a adolescentes en lenguaje audiovisual. Este martes se estrenarán tres producciones.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.