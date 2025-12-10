Show histórico: Megadeth eligió Buenos Aires para su gira mundial del adiós

Tras haber hecho una despedida pública anunciado su retiro para el año que viene, los integrantes de la banda Megadeth anunció a fines de octubre en su página web los países que visitará en el 2026 para el adiós definitivo. Entre los escenarios elegidos por la banda metalera figura Buenos aires, el 30 de abril en Tecnópolis.

El show formará parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026”, que en Latinoamérica visitará también Chile, Uruguay y Perú, entre otros países.

La venta de entradas

La preventa para el show en Argentina comienza este miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana en fullticket.com. Será exclusiva para clientes del BNA con tarjetas Visa. Habrá 10% de descuento y 3 cuotas sin interés.



La venta general arrancará el jueves 11 a las 10 de la mañana con todos los medios de pago y nuevamente con 3 cuotas sin interés para clientes de Visa BMA.

Cómo fue el anuncio del adiós

La banda estadounidense dio a conocer, a mediados de agosto, la noticia de de su retiro tras 42 años de trayectoria. Y que para el adiós preparaba un último álbum y un tour en 2026: lo hizo a través de un video animado de Inteligencia Artificial publicado en sus redes sociales.

"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea de forma accidental o intencional", afirmó el vocalista, guitarrista, compositor y fundador del grupo Dave Mustaine.

"La mayoría no logra retirarse en sus propios términos y en la cima, y ése es el punto en el que me encuentro en mi vida ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos", confesó.

La banda reveló que el nuevo álbum, titulado The End Is Near, llegará el próximo año, como continuación del disco The Sick, The Dying... and The Dead!, publicado hace tres años).

"No podemos esperar a que escuchen este álbum y nos vean en la gira", aseguró Mustaine, quien añadió que "si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo disco es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para recorrer el mundo, es ahora".

El guitarrista reveló que está preparando su autobiografía, también para el próximo año.

"Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida", afirmó Mustaine.

"No se enojen, no se entristezcan, estén felices por nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos que es realmente maravilloso y probablemente nunca volverá a suceder. Iniciamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y cómo se toca, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que he tocado han influido en el mundo. Los amo a todos por eso. Gracias por todo", concluyó.

Tras su salida de Metallica en 1983, Dave Mustaine reunió a un grupo de músicos con los que formaría una de las bandas más influyentes del thrash metal, junto a Slayer, Anthrax y la propia Metallica, con la que mantendría una histórica rivalidad.

En 2025, después de más de 42 años de carrera y más de 50 millones de discos vendidos, la banda continúa girando por todo el mundo para promocionar su más reciente álbum, grabado luego de que Mustaine superara un cáncer de garganta diagnosticado en 2019.

Con información de Clarín