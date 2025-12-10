Realizarán una función de danza a beneficio del Centro de Rehabilitación Infantil

La función es este miércoles 10 de diciembre, a las 21 horas en el Teatro ADN. Cerca de 150 bailarines de distintos géneros subirán al escenario por una causa solidaria.

Este miércoles 10 de diciembre, a las 21 horas en el Teatro ADN (España y 25 de Mayo), bailarines de distintas academias de danza realizarán “Danza por una causa”, una función solidaria que contará con la participación de 150 personas en escena.

“Es una función a beneficio del Centro de Rehabilitación de la Provincia, del Área de Pediatría. Fueron convocadas distintas escuelas de danza, chicos bailan danzas urbanas, de Dnza contemporánea, danza jazz, una gran variedad de números artísticos, con distintos estilos y técnicas para disfrutar”, detalló en Aries Erica Dipp, de Fundación Arte con Alas.

Respecto a la causa, Dipp resaltó que en el área de pediatría siempre se requiere elementos didácticos y juegos que estimulen a los pacientes a la recuperación, por lo que lo recaudado en entradas será donado para ese fin.

“Es un área de mucho gasto donde siempre los insumos pueden faltan, entonces es súper importante colaborar con el área infantil ya que requiere constante cambio”, señaló.

Las entradas podrán comprarse en las boleterías de teatro, el mismo día de la función. Tienen un valor de $9.000.

