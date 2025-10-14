“Canto a un Amigo”: merecido homenaje a Roberto Ternán en el Parque Bicentenario

Este miércoles desde las 20, el Parque Bicentenario será escenario del espectáculo “Canto a un Amigo”, un merecido homenaje en vida al compositor y autor Roberto Ternán, creador de clásicos que trascendieron generaciones.

Conocido artísticamente como Ternán, el autor de “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya” recibirá el reconocimiento de colegas, amigos y admiradores en una jornada que promete emoción y música de primer nivel.

El homenaje reunirá a destacados artistas como El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar, Raúl Palma, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Guitarreros, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Milo Marotti, Carla Nieto, Alma Carpera, Cabales, entre muchos otros.

“Es un orgullo muy grande que todos hayan dicho que sí desde el primer momento. Incluso algunos artistas se sumaron por iniciativa propia, como Raúl Palma, que me llamó para estar presente”, contó Ternán en diálogo con Aries.

El compositor agradeció también la iniciativa de la cantante India Menéndez, quien impulsó el homenaje junto a la Municipalidad de Salta. “Me llamó y me dijo que quería hacerme un reconocimiento. A partir de ahí se fue desarrollando todo esto, y en buena hora que así sea”, relató emocionado.

“Canto a un Amigo” será una fiesta para celebrar la trayectoria de un autor cuya obra sigue viva en las voces del pueblo argentino.