“Canto a un Amigo”: merecido homenaje a Roberto Ternán en el Parque Bicentenario
El reconocido compositor salteño recibirá un tributo en vida este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario. Grandes figuras del folclore nacional participarán del espectáculo "Canto a un Amigo", en reconocimiento a su obra y su legado en la música popular.
Este miércoles desde las 20, el Parque Bicentenario será escenario del espectáculo “Canto a un Amigo”, un merecido homenaje en vida al compositor y autor Roberto Ternán, creador de clásicos que trascendieron generaciones.
Conocido artísticamente como Ternán, el autor de “Candombe para José”, “Amor salvaje”, “La ley y la trampa” y “Déjame que me vaya” recibirá el reconocimiento de colegas, amigos y admiradores en una jornada que promete emoción y música de primer nivel.
El homenaje reunirá a destacados artistas como El Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Pitín Salazar, Raúl Palma, Facundo Saravia, Chayita Barrionuevo, Guitarreros, José García Alcázar, Viday, Pablo Ortiz, Milo Marotti, Carla Nieto, Alma Carpera, Cabales, entre muchos otros.
“Es un orgullo muy grande que todos hayan dicho que sí desde el primer momento. Incluso algunos artistas se sumaron por iniciativa propia, como Raúl Palma, que me llamó para estar presente”, contó Ternán en diálogo con Aries.
El compositor agradeció también la iniciativa de la cantante India Menéndez, quien impulsó el homenaje junto a la Municipalidad de Salta. “Me llamó y me dijo que quería hacerme un reconocimiento. A partir de ahí se fue desarrollando todo esto, y en buena hora que así sea”, relató emocionado.
“Canto a un Amigo” será una fiesta para celebrar la trayectoria de un autor cuya obra sigue viva en las voces del pueblo argentino.
Roberto Ternán recordó cómo nació ‘Candombe para José’, su primer gran éxito
El compositor salteño recordó cómo nacieron sus canciones más emblemáticas, como “Candombe para José” y “Amor salvaje”, y reflexionó sobre la invisibilidad de los autores en la música popular. “No busqué el éxito, solo escribí lo que sentía”, confesó en Aries.
El espectáculo "Canto a un Amigo" se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque Bicentenario.
El espectáculo “Canto a un Amigo” se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque Bicentenario.
