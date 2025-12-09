Entradas para Rosalía 2026: la preventa duró menos de dos horas

El cuarteto, Patrimonio Cultural por la UNESCO
El Cuarteto, el género musical emblemático de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Miles de usuarios toparon con largas filas virtuales para conseguir tickets en Madrid y Barcelona. El 11 de diciembre se habilitarán nuevas entradas con un máximo de cuatro por persona.Cultura & Espectáculos09/12/2025
Este martes 9 de diciembre a las 10 de la mañana ha arrancado la preventa para asistir a los conciertos de la nueva gira que ofrecerá Rosalía el próximo año, el LUX Tour 2026. Decenas de miles de fans se han puesto a hacer cola online para las primeras entradas, que se han volatilizado en menos de dos horas.
Existían dos vías para intentarlo: ser cliente de Santander Music o a través de Artist Presale. La venta anticipada se ha realizado de forma escalonada, a las 10 y a las 11 de la mañana, solo para aquellos que sean clientes del Banco Santander o se hayan registrado en la web oficial de la artista. Los precios normales oscilan entre 51 y 299 euros, lo que no incluye los paquetes Vips.
Aquellos que quieran ver a Rosalía en España tienen que elegir entre las ocho fechas disponibles de la artista en Madrid y Barcelona. Las primeras en salir a la venta, a las 10, han sido para las actuaciones del 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid y del 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona; una hora más tarde, desde las 11, podían adquirirse accesos para los conciertos del 3 y el 4 de abril en la capital, y del 17 y 18 de abril en la ciudad catalana. En teoría, el sistema está pensado para evitar aglomeraciones. Difícil esquivarlas, sin embargo, tratándose de Rosalía (Barcelona, 33 años) y de una de las giras más esperadas del año.
Desde primerísima hora este diario pudo comprobar que había más de 50.000 personas conectadas en la cola virtual. La mayoría esperó para nada: el premio ya se lo habían llevado otros. Mientras, los usarios iban recibiendo mensajes de actualización como: “Se trata de una venta con gran demanda y se espera que los tiempos de espera sean largos. Su lugar en la cola está asegurado y aún hay entradas disponibles. Gracias por su paciencia”. Y, un poco más tarde: “Las entradas son limitadas. Habrá entradas adicionales disponibles durante la venta general”.
Cómo será la venta oficial
La venta general comenzará dos días más tarde, el próximo jueves 11 de diciembre, con el mismo formato: las entradas para los distintos conciertos y ciudades irán apareciendo poco a poco, esta vez con un límite de cuatro por usuario, a través de Ticketmaster, Live Nation o El Corte Inglés. De ahí que resulten cruciales para los seguidores los tiempos e internet se haya llenado de guías para organizarse de cara a la compra: entre otras recomendaciones, haber resuelto con anterioridad todos los pasos previos, tener a mano tarjeta de crédito y móvil, conectarse un poco antes de la hora exacta, no refrescar durante la sesión o acceder solo a través de un dispositivo. Lo cual también supone que miles de usuarios hayan redistribuido su agenda para tener un largo rato dedicado únicamente a intentar hacerse con una entrada.
Con información de El País
El Cuarteto, el género musical emblemático de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
La artista repasó clásicos, mostró su costado más íntimo en baladas y sorprendió con puestas impactantes, bailes con dagas, una loba gigante y la orquesta del Colón como invitada especial.
Con una propuesta que celebra los 37 años de El Taller Azul, el Museo de la Ciudad abrió una colorida exhibición creada por niños, exalumnos y artistas salteños, inspirada en la figura de los gatos.
La tutora Patricia López Mompó contó en Aries cómo se desarrolló el programa que capacitó a adolescentes en lenguaje audiovisual. Este martes se estrenarán tres producciones.
La provincia de Salta inició el ciclo "Salta de Fiesta", una programación cultural intensiva para diciembre que incluye música, cine, danza y ferias.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.