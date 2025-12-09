Entradas para Rosalía 2026: la preventa duró menos de dos horas

Este martes 9 de diciembre a las 10 de la mañana ha arrancado la preventa para asistir a los conciertos de la nueva gira que ofrecerá Rosalía el próximo año, el LUX Tour 2026. Decenas de miles de fans se han puesto a hacer cola online para las primeras entradas, que se han volatilizado en menos de dos horas.

Existían dos vías para intentarlo: ser cliente de Santander Music o a través de Artist Presale. La venta anticipada se ha realizado de forma escalonada, a las 10 y a las 11 de la mañana, solo para aquellos que sean clientes del Banco Santander o se hayan registrado en la web oficial de la artista. Los precios normales oscilan entre 51 y 299 euros, lo que no incluye los paquetes Vips.

Aquellos que quieran ver a Rosalía en España tienen que elegir entre las ocho fechas disponibles de la artista en Madrid y Barcelona. Las primeras en salir a la venta, a las 10, han sido para las actuaciones del 30 de marzo y el 1 de abril en el Movistar Arena de Madrid y del 13 y 15 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona; una hora más tarde, desde las 11, podían adquirirse accesos para los conciertos del 3 y el 4 de abril en la capital, y del 17 y 18 de abril en la ciudad catalana. En teoría, el sistema está pensado para evitar aglomeraciones. Difícil esquivarlas, sin embargo, tratándose de Rosalía (Barcelona, 33 años) y de una de las giras más esperadas del año.

Desde primerísima hora este diario pudo comprobar que había más de 50.000 personas conectadas en la cola virtual. La mayoría esperó para nada: el premio ya se lo habían llevado otros. Mientras, los usarios iban recibiendo mensajes de actualización como: “Se trata de una venta con gran demanda y se espera que los tiempos de espera sean largos. Su lugar en la cola está asegurado y aún hay entradas disponibles. Gracias por su paciencia”. Y, un poco más tarde: “Las entradas son limitadas. Habrá entradas adicionales disponibles durante la venta general”.

Cómo será la venta oficial

La venta general comenzará dos días más tarde, el próximo jueves 11 de diciembre, con el mismo formato: las entradas para los distintos conciertos y ciudades irán apareciendo poco a poco, esta vez con un límite de cuatro por usuario, a través de Ticketmaster, Live Nation o El Corte Inglés. De ahí que resulten cruciales para los seguidores los tiempos e internet se haya llenado de guías para organizarse de cara a la compra: entre otras recomendaciones, haber resuelto con anterioridad todos los pasos previos, tener a mano tarjeta de crédito y móvil, conectarse un poco antes de la hora exacta, no refrescar durante la sesión o acceder solo a través de un dispositivo. Lo cual también supone que miles de usuarios hayan redistribuido su agenda para tener un largo rato dedicado únicamente a intentar hacerse con una entrada.

