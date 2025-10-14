El participante del Team Luck Ra se llevó el trofeo, 70 millones de pesos y un contrato con Universal Music tras una final llena de emoción y grandes duetos.
MasterChef Celebrity encendió las hornallas: 24 famosos y una competencia recargada
Con una escenografía totalmente renovada, se presentó la nueva temporada y el jurado prometió “exigencia y superación".Cultura & Espectáculos14/10/2025
Este lunes 13 de octubre comenzó oficialmente la nueva temporada de MasterChef Celebrity en la pantalla de Telefe, con la conducción de Wanda Nara. La empresaria y presentadora fue la encargada de dar la bienvenida a los 24 participantes y presentar las flamantes cocinas del certamen.
“Las cocinas vuelven a llenarse de estrellas, de confidencias y de mucho glamour. Son 24 celebridades, un mundo de sorpresas que vamos a descubrir cada noche, y no tengo dudas, nos vamos a sorprender”, expresó la animadora en el arranque del programa.
Durante la emisión, los famosos comenzaron a recorrer las nuevas instalaciones, que cuentan con pantallas LED individuales y un mercado completamente renovado. Además, los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis reaparecieron para dejar en claro que las exigencias siguen siendo las mismas: “Solo exigencia y superación, nada menos que esto”.
Los 24 participantes de esta edición son: Alex Pelao, Andy Chango, Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, La Reini, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Momi Giardina, Pablo Lescano, Sofi Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes.
En este estreno, solo 12 celebridades tuvieron que demostrar sus habilidades culinarias en el primer desafío, que consistió en cortar una cebolla de la mejor manera. La ganadora fue Eugenia Tobal, quien obtuvo un beneficio especial: armar las duplas de la noche y elegir con quién cocinar.
La actriz eligió a Alex Pelao como compañero y prepararon mollejas al verdeo con arroz blanco. Así quedaron conformadas las demás parejas:
- Miguel Ángel Rodríguez con Pablo Lescano (pollo a la mostaza con zanahorias glaseadas)
- La Joaqui con Momi Giardina (filet de pescado a la romana con puré bicolor)
- Esteban Mirol con Andy Chango (lomo al champiñón con chips de papas y batatas)
- Marixa Balli con Evangelina Anderson (escalopes al marsala con papas noisette)
- Diego “Peque” Schwartzman con Sofía Martínez (costillitas a la riojana con papas españolas)
Cada pareja tuvo 45 minutos para preparar un plato típico de bodegón —entre ellos, mollejas al verdeo, escalope marsala y costillitas a la riojana— sin receta disponible, solo con los ingredientes a mano. La falta de experiencia culinaria se notó en algunos casos, con cortes, confusiones y varios bloopers, pero también con momentos de humor y complicidad entre los famosos.
Tras las degustaciones, Donato, Betular y Martitegui eligieron a las duplas destacadas y a las que deberán enfrentarse a la noche de última chance. Entre los mejores estuvieron Diego “Peque” Schwartzman y Sofi Martínez, que sorprendieron con sus costillitas a la riojana, y Marixa Balli y Evangelina Anderson, por sus escalopes al marsala. Ambas parejas fueron las primeras en subir al balcón.
En cambio, La Joaqui y Momi Giardina y Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Lescano recibieron los primeros delantales grises, lo que los deja en la cuerda floja para la próxima gala.
Finalmente, los jurados definieron el cierre de la noche: Eugenia Tobal y Alex Pelao superaron a Esteban Mirol y Andy Chango, consolidándose como los ganadores del primer desafío de la temporada.
En la próxima gala de MasterChef Celebrity, será el turno de los 12 famosos que aún no encendieron las hornallas: Cachete Sierra, Chino Leunis, Claudio “Turco” Husaín, Emilia Attias, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Reini, Luis Ventura, Maxi López, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes. Ellos completarán las presentaciones iniciales de la temporada y deberán enfrentarse otro desafío para ver quién es el líder de la noche. Además, cocinarán, en duplas, otros platos que los miembros del jurado degustarán.
Con información de Infobae
El Chaqueño, Pitín Salazar y otros artistas homenajearán a Roberto Terán en un show gratis este miércolesCultura & Espectáculos13/10/2025
El espectáculo “Canto a un Amigo” se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque Bicentenario.
Abierta la convocatoria para bailarines titulares del Ballet hasta el 14 de octubreCultura & Espectáculos13/10/2025
El Instituto de Música y Danza de Salta aprobó la nómina de jurado y avanza con el Concurso Público 2025 para cubrir 44 cargos de bailarines titulares en el Ballet de la Provincia.
Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: “Empezó hace unos días”Cultura & Espectáculos12/10/2025
El actor habló sobre el vínculo que lo une con su compañera de “Rocky” y reconoció que se están conociendo mejor.
Último día de la Feria del Libro con Harry Potter Book Day y Darío SztajnszrajberCultura & Espectáculos12/10/2025
La Feria del Libro de Salta celebra su último día este domingo 12 de octubre con una programación intensa y diversa. La jornada incluye el "Harry Potter Book Day", talleres de dramaturgia, presentaciones literarias y, como evento central de la noche, la charla del filósofo Darío Sztajnszrajber.
Falleció la legendaria actriz Diane Keaton a los 79 años en California. Ganadora del Oscar por "Annie Hall" e ícono de Hollywood por "El Padrino" y "Cuando menos te lo esperas".
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.