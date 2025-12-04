Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana

Anticipamos el único estreno de la semana.

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S de EMMA TAMMI

Terror. EEUU. 2025.

- La historia.

Pasó un año desde la pesadilla en la pizzaría. Lo que sucedió se ocultó pero cuando la hermana de 11 años decide reconectar con sus amigos vuelve a suceder el horror pero con mayor fuerza.

- La Directora.

Nacida un 28-02-82 en CONNECTICUT pero formada en New York, su padre es finlandés. Debutó en 2018 con “EL VIENTO”, 2018, posibilidad que le abre el productor de su anterior trabajo, el documental, “Fair Chase”, 2014.

Dirigió la anterior version del 2023 y es su 4to. Lm. luego de 8 trabajos audiovisuales entre cortos, mediometrajes, documentales y episodios de series.

Es la co-guionista junto al creador del video juego, Scott CAWTHON.

- Elenco y apuntes de producción.

JOSH HUTCHERSON (EEUU.1992) conocido por la serie de las cinco “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”, 2012 al 2023.

Ojalá no sea sólo un detalle, la música de los interesantisimos THE NEWTON BROTHERS

De BLUMHOUSE

Basada en el VIDEO JUEGO. La primera recaudó 300 millones de USD de un presupuesto de U$D 30 millones.

THE END.