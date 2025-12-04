En medio del boom global del regional mexicano, el artista regresa a la Argentina con una propuesta más potente y una conexión cada vez más fuerte con el público local.
Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana
Un estreno llega esta semana a las salas de Salta FIVE NIGHTS AT FREDDY’S. Aquí, un anticipo de la historia, director y elenco.Cultura & Espectáculos04/12/2025 Víctor Languasco
Anticipamos el único estreno de la semana.
FIVE NIGHTS AT FREDDY’S de EMMA TAMMI
Terror. EEUU. 2025.
- La historia.
Pasó un año desde la pesadilla en la pizzaría. Lo que sucedió se ocultó pero cuando la hermana de 11 años decide reconectar con sus amigos vuelve a suceder el horror pero con mayor fuerza.
- La Directora.
Nacida un 28-02-82 en CONNECTICUT pero formada en New York, su padre es finlandés. Debutó en 2018 con “EL VIENTO”, 2018, posibilidad que le abre el productor de su anterior trabajo, el documental, “Fair Chase”, 2014.
Dirigió la anterior version del 2023 y es su 4to. Lm. luego de 8 trabajos audiovisuales entre cortos, mediometrajes, documentales y episodios de series.
Es la co-guionista junto al creador del video juego, Scott CAWTHON.
- Elenco y apuntes de producción.
JOSH HUTCHERSON (EEUU.1992) conocido por la serie de las cinco “LOS JUEGOS DEL HAMBRE”, 2012 al 2023.
Ojalá no sea sólo un detalle, la música de los interesantisimos THE NEWTON BROTHERS
De BLUMHOUSE
Basada en el VIDEO JUEGO. La primera recaudó 300 millones de USD de un presupuesto de U$D 30 millones.
THE END.
Expo Navidad en el Paseo Ameghino: Papá Noel, concurso de pan dulce y feria de artesanosCultura & Espectáculos02/12/2025
La propuesta navideña se realizará el 6 y 7 de diciembre, de 10 a 22 hs. Además habrá shows en vivo, talleres para niños, sorteos y descuentos en productos artesanales.
Su nombre sigue asociado a la épica y el vértigo del hard rock que definió a Led Zeppelin, pero el concierto que traerá al país el 10 de mayo de 2026 será exactamente lo contrario: una experiencia íntima, cálida y profundamente musical.
El cantautor Joaquín Sabina brindó su despedida definitiva de los escenarios ante $12.000$ personas en el Movistar Arena de Madrid, en el cierre de su gira "Hola y adiós".
Abrieron las preinscripciones para integrar la Orquesta Infantil y JuvenilCultura & Espectáculos01/12/2025
Los interesados podrán preinscribirse hasta el 15 de diciembre para el ciclo lectivo 2026. Está destinada a niños y adolescentes de 7 a 17 años.
Pico de presión obligó a Luis Brandoni a suspender su obra y ser internadoCultura & Espectáculos29/11/2025
El reconocido actor, de 85 años, fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras sufrir un pico de presión, lo que llevó a la suspensión de funciones de su exitosa obra "¿Quién es quién?".
Puente de Vaqueros frenado: Roque Cornejo se cruzó al aire y responsabilizó a todos menos a Milei
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
La prórroga llevaría la ventana de adhesión hasta julio de 2027. Ya hay 27 presentaciones formales y nueve proyectos aprobados por casi u$s25.000 millones.
Simeone defendió a Julián y se rindió ante Raphinha: "No entiendo cómo no ganó el Balón de Oro"Deportes03/12/2025
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
Cobro de autoridades de mesa 2025: plazos y métodos disponibles
La Secretaría Electoral informó que los trabajadores del 26 de octubre pueden elegir entre cobro presencial en el Correo o acreditación digital.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.