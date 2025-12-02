El cantautor Joaquín Sabina brindó su despedida definitiva de los escenarios ante $12.000$ personas en el Movistar Arena de Madrid, en el cierre de su gira "Hola y adiós".
Robert Plant vuelve a la Argentina
Su nombre sigue asociado a la épica y el vértigo del hard rock que definió a Led Zeppelin, pero el concierto que traerá al país el 10 de mayo de 2026 será exactamente lo contrario: una experiencia íntima, cálida y profundamente musical.Cultura & Espectáculos02/12/2025
El mítico frontman británico llega con Rugido de Otoño, la gira que acompaña el lanzamiento de Saving Grace, su álbum más reciente, grabado en la frontera galesa y celebrado como una de las obras más sensibles de su carrera.
En esta nueva etapa, Plant no está solo: comparte protagonismo con la cantante Suzi Dian y un grupo de músicos excepcionales —Oli Jefferson (batería), Tony Kelsey (guitarra), Matt Worley (bajo y cuerdas), y Barney Morse-Brown (violonchelo)— que completan un ensamble diseñado para explorar la sonoridad del folk, el blues y la música de raíces desde un enfoque espiritual y minimalista. Las entradas saldrán a la venta el 3 de diciembre a las 10 horas, exclusivamente a través de TuEntrada.
Tras décadas reinventándose —del rock monumental a las colaboraciones con Alison Krauss que lo llevaron a ganar cinco premios Grammy— Plant vuelve a su costado más terrenal. Saving Grace, lanzado en septiembre de 2025, nació en un entorno rural, sin artificios tecnológicos y con una búsqueda clara: reencontrar la esencia de la música tradicional desde la madurez.
El disco mezcla nuevas versiones de piezas olvidadas con reinterpretaciones de clásicos folk, hiladas por arreglos austeros y una mezcla de voces en la que Suzi Dian emerge como su compañera ideal. Medios como The New York Times, Uncut y Mojo describieron el álbum como “un retorno íntimo, artesanal y sorprendentemente moderno a la tradición”.
La reciente Tiny Desk Session que Plant y su banda ofrecieron para NPR terminó de confirmar que este es un momento clave en su trayectoria: una síntesis de todas sus etapas, filtrada por una sensibilidad que solo aparece cuando un artista decide hacer música sin obligaciones ni expectativas externas.
Una década sin Plant: el reencuentro con el público argentino
La última presentación oficial de Robert Plant en Argentina fue en 2012, en el Estadio Luna Park. Tres años después, en 2015, regresó brevemente para sorprender al público de Lollapalooza cuando subió al escenario durante el concierto de Jack White para interpretar “The Lemon Song”, un guiño directo a su historia con Led Zeppelin que hizo delirar a miles de fanáticos.
Su vuelta ahora tiene un espíritu completamente distinto. El Teatro Gran Rex —más íntimo que las grandes arenas en las que solía presentarse— será el marco ideal para un espectáculo basado en atmósferas sonoras, silencios cargados y arreglos que dialogan con la tradición del folk británico y estadounidense. Plant ya adelantó que no busca épica sino conexión. “No estoy cansado de esto. Es una revelación: la dulzura de esta música y la gente que la toca”, dijo en una reciente entrevista.
En ese clima, la audiencia argentina, conocida por su intensidad emocional, promete sumar su propia energía a un recital que probablemente marque un antes y un después en la relación del artista con el país.
Saving Grace: un proyecto que desafía las etiquetas
El nuevo álbum propone un mapa musical que se mueve en frontera permanente: entre el folk celta y el gospel, entre el country profundo y la crudeza del blues. La curaduría de repertorio —centrada en canciones tradicionales, piezas anónimas y versiones poco transitadas— refuerza la intención de Plant de trabajar con la memoria musical como sustancia viva.
La química con Suzi Dian, cuyo registro cálido y poderoso contrasta y acompaña la voz madura del británico, se volvió uno de los sellos del proyecto. La dupla funciona como un eje emocional que define el tono general de la propuesta: íntimo, austero, pero profundamente vibrante.
