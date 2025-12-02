Su nombre sigue asociado a la épica y el vértigo del hard rock que definió a Led Zeppelin, pero el concierto que traerá al país el 10 de mayo de 2026 será exactamente lo contrario: una experiencia íntima, cálida y profundamente musical.
Expo Navidad en el Paseo Ameghino: Papá Noel, concurso de pan dulce y feria de artesanos
La propuesta navideña se realizará el 6 y 7 de diciembre, de 10 a 22 hs. Además habrá shows en vivo, talleres para niños, sorteos y descuentos en productos artesanales.Cultura & Espectáculos02/12/2025
Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre se realizará la 1º Expo Navidad Balcarce, un evento con música, feria de artesanos, espectáculos y talleres para niños. La propuesta se llevará a cabo de 10 a 22 horas, en el Paseo Ameghino, con entrada libre y gratuita.
“Lo más destacable es que todos los artesanos y emprendedores llevan trabajos de elaboración propia. Y también vamos a tener a Papa Noel recibiendo las cartitas a los niños, pueden sacarse fotos”, detalló Adriana, coordinadora de la Feria, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Además, señaló que, con la compra en los stands, los asistentes podrán aprovechar sorteos, descuentos y premios sorpresa.
“El domingo vamos a realizar talleres para niños. Pueden traer a los chicos para hacer adornos fáciles que luego van a poder colgar en el arbolito. Los artesanos vamos a poner los materiales, queremos que pasen una linda tarde y disfruten del espacio”, destacó Adriana.
Otro de las propuestas abiertas al público es el Concurso del Pan Dulce Navideño, que se realizará el domingo a partir de las 16. Los interesados podrán anotarse hasta el viernes 5, únicamente vía WhatsApp: 3875011106. “Ya se inscribieron varios reposteros. Vamos a elegir el mejor pan de Navidad y sabemos que va a estar muy reñido”, comentó.
La programación se completa con la participación de artistas invitados se presentan el grupo folclórico El Conjuro Salta, los ballets Lunita Salteña y Tierra de Tradiciones, además de la Banda de Música Municipal 25 de Mayo y un coro infantil.
Adriana recordó que los artesanos ofrecen sus productos todos los fines de semana sobre el Paseo Balcarce e instó a los interesados en sumarse a comunicarse vía Instagram.
“Queremos que el salteño vuelva a visitarnos, que vuelva a pasear por el Paseo Balcarce” dijo y agregó “quien quiera sumarse será bienvenido, el único requisito es que los trabajos estén hechos por ustedes, por ordenanza no aceptamos reventa, ni artículos industrializados”.
El cantautor Joaquín Sabina brindó su despedida definitiva de los escenarios ante $12.000$ personas en el Movistar Arena de Madrid, en el cierre de su gira "Hola y adiós".
Abrieron las preinscripciones para integrar la Orquesta Infantil y JuvenilCultura & Espectáculos01/12/2025
Los interesados podrán preinscribirse hasta el 15 de diciembre para el ciclo lectivo 2026. Está destinada a niños y adolescentes de 7 a 17 años.
Pico de presión obligó a Luis Brandoni a suspender su obra y ser internadoCultura & Espectáculos29/11/2025
El reconocido actor, de 85 años, fue internado de urgencia en el Sanatorio Anchorena de Buenos Aires tras sufrir un pico de presión, lo que llevó a la suspensión de funciones de su exitosa obra "¿Quién es quién?".
La estrella internacional Rosalía visitó La Bombonera y quedó deslumbrada al salir por el túnel. Acompañada por Trueno, la catalana cumplió el sueño de conocer el estadio de Boca.
Furor por Rosalía: La estrella catalana está en Buenos Aires tras el estreno de “LUX”Cultura & Espectáculos29/11/2025
Rosalía, la sensación catalana, está de visita en Buenos Aires en el marco de la gira promocional de su cuarto álbum, LUX. La artista fue vista en el Microestadio Ferro disfrutando del show de Cindy Cats.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.