Expo Navidad en el Paseo Ameghino: Papá Noel, concurso de pan dulce y feria de artesanos

Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre se realizará la 1º Expo Navidad Balcarce, un evento con música, feria de artesanos, espectáculos y talleres para niños. La propuesta se llevará a cabo de 10 a 22 horas, en el Paseo Ameghino, con entrada libre y gratuita.

“Lo más destacable es que todos los artesanos y emprendedores llevan trabajos de elaboración propia. Y también vamos a tener a Papa Noel recibiendo las cartitas a los niños, pueden sacarse fotos”, detalló Adriana, coordinadora de la Feria, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Además, señaló que, con la compra en los stands, los asistentes podrán aprovechar sorteos, descuentos y premios sorpresa.

“El domingo vamos a realizar talleres para niños. Pueden traer a los chicos para hacer adornos fáciles que luego van a poder colgar en el arbolito. Los artesanos vamos a poner los materiales, queremos que pasen una linda tarde y disfruten del espacio”, destacó Adriana.

Otro de las propuestas abiertas al público es el Concurso del Pan Dulce Navideño, que se realizará el domingo a partir de las 16. Los interesados podrán anotarse hasta el viernes 5, únicamente vía WhatsApp: 3875011106. “Ya se inscribieron varios reposteros. Vamos a elegir el mejor pan de Navidad y sabemos que va a estar muy reñido”, comentó.

La programación se completa con la participación de artistas invitados se presentan el grupo folclórico El Conjuro Salta, los ballets Lunita Salteña y Tierra de Tradiciones, además de la Banda de Música Municipal 25 de Mayo y un coro infantil.

Adriana recordó que los artesanos ofrecen sus productos todos los fines de semana sobre el Paseo Balcarce e instó a los interesados en sumarse a comunicarse vía Instagram.

“Queremos que el salteño vuelva a visitarnos, que vuelva a pasear por el Paseo Balcarce” dijo y agregó “quien quiera sumarse será bienvenido, el único requisito es que los trabajos estén hechos por ustedes, por ordenanza no aceptamos reventa, ni artículos industrializados”.