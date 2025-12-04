Este sábado se presenta “Feria Americana”, una comedia teatral con emoción y reflexión

Lo nuevo en cartelera: Estrenos de esta semana
Un estreno llega esta semana a las salas de Salta FIVE NIGHTS AT FREDDY’S. Aquí, un anticipo de la historia, director y elenco.
La comedia se apoya en las interpretaciones de Belina Figueroa y Anabel de Singlau, quienes dan vida a dos amigas que vuelven a cruzarse después de quince años, entre risas, tensiones y confesiones. La obra se presenta este sábado 6, a las 21 horas en Mitre 331.Cultura & Espectáculos04/12/2025
Este sábado 6 de diciembre, a las 21 horas, Belina Figueroa y Anabel de Singlau presentan la comedia teatral “Feria Americana”, una obra que combina humor, emoción y reflexión sobre las decisiones que definen el rumbo de la vida.
“Es la historia de dos amigas que se reencuentran después de quince años. Ahí empiezan las situaciones cómicas, los dichos y diretes, pero también algunas cuestiones dramáticas que tocan la vida cotidiana de cualquiera”, explicó Belina Figueroa, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.
Figueroa destacó el trabajo de su compañera, quien debutará en su primera obra teatral grande, aunque ya venía haciendo escenas y trabajos bajo la dirección de Darío Petruscio.
La obra, escrita por los autores argentinos Guillermo Camblor y Sergio Marcos, tiene dos protagonistas: Ángela -interpretada por Figueroa-, dueña de una feria americana cuya recaudación destina a un comedor comunitario; y Luciana -interpretada por D’Singlau-, que reaparece con una “propuesta interesante”.
La Obra se realizará en Procultura Salta (Mitre 331). Las entradas generales tienen un valor de $8.000.
“Las pusimos a un precio súper accesible porque queremos que nos acompañe la gente que ya nos conoce, que me sigue en mis trabajos y que también conoce a Anabel. Queremos que se sorprendan con esta nueva propuesta”, cerró.
Un estreno llega esta semana a las salas de Salta FIVE NIGHTS AT FREDDY’S. Aquí, un anticipo de la historia, director y elenco.
En medio del boom global del regional mexicano, el artista regresa a la Argentina con una propuesta más potente y una conexión cada vez más fuerte con el público local.
La propuesta navideña se realizará el 6 y 7 de diciembre, de 10 a 22 hs. Además habrá shows en vivo, talleres para niños, sorteos y descuentos en productos artesanales.
Su nombre sigue asociado a la épica y el vértigo del hard rock que definió a Led Zeppelin, pero el concierto que traerá al país el 10 de mayo de 2026 será exactamente lo contrario: una experiencia íntima, cálida y profundamente musical.
El cantautor Joaquín Sabina brindó su despedida definitiva de los escenarios ante $12.000$ personas en el Movistar Arena de Madrid, en el cierre de su gira "Hola y adiós".
Los interesados podrán preinscribirse hasta el 15 de diciembre para el ciclo lectivo 2026. Está destinada a niños y adolescentes de 7 a 17 años.
En una entrevista cargada de reproches, el senador de La Libertad Avanza negó la parálisis del puente de Vaqueros, responsabilizó a gestiones anteriores por la obra inconclusa y defendió al Gobierno nacional pese a los reclamos por falta de pago.
Barcelona venció a Atlético de Madrid 3-1 en el Spotify Camp Nou, por la Fecha 14 de LaLiga. El equipo Culé obtuvo tres puntos claves para afirmarse en la cima del torneo español, mientras que los de Simeone quedó en la cuarta posición.
El gobernador busca los dos tercios necesarios en la Legislatura para garantizar fondos a municipios y cumplir obligaciones sin afectar salud y educación.
La propuesta incluye pagar el 16 de diciembre el medio aguinaldo; los días 30 y 31 del corriente el salario de diciembre con un incremento del 5%; abonar el 16 de enero un bono adicional de $150.000 y adelantar el sueldo de enero. Las partes volverán a reunirse la próxima semana para continuar el diálogo y avanzar en consensos.
La fecha coincide con el Día de Santa Bárbara, considerada la patrona de los mineros. Argentina ha experimentado un gran desarrollo en el sector, siendo hoy un productor clave de litio, plata, oro y cobre.