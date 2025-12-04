Este sábado se presenta “Feria Americana”, una comedia teatral con emoción y reflexión

Este sábado 6 de diciembre, a las 21 horas, Belina Figueroa y Anabel de Singlau presentan la comedia teatral “Feria Americana”, una obra que combina humor, emoción y reflexión sobre las decisiones que definen el rumbo de la vida.

“Es la historia de dos amigas que se reencuentran después de quince años. Ahí empiezan las situaciones cómicas, los dichos y diretes, pero también algunas cuestiones dramáticas que tocan la vida cotidiana de cualquiera”, explicó Belina Figueroa, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ -por Aries-.

Figueroa destacó el trabajo de su compañera, quien debutará en su primera obra teatral grande, aunque ya venía haciendo escenas y trabajos bajo la dirección de Darío Petruscio.

La obra, escrita por los autores argentinos Guillermo Camblor y Sergio Marcos, tiene dos protagonistas: Ángela -interpretada por Figueroa-, dueña de una feria americana cuya recaudación destina a un comedor comunitario; y Luciana -interpretada por D’Singlau-, que reaparece con una “propuesta interesante”.

La Obra se realizará en Procultura Salta (Mitre 331). Las entradas generales tienen un valor de $8.000.

“Las pusimos a un precio súper accesible porque queremos que nos acompañe la gente que ya nos conoce, que me sigue en mis trabajos y que también conoce a Anabel. Queremos que se sorprendan con esta nueva propuesta”, cerró.