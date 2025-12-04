Carín León vuelve a Buenos Aires en 2026

El regional mexicano atraviesa uno de sus momentos de mayor expansión global y uno de sus protagonistas vuelve a elegir a la Argentina para celebrarlo. Carín León, una de las voces más influyentes del género y tres veces ganador del Latin Grammy, anuncia su regreso a Buenos Aires con un show programado para el 7 de agosto en el Movistar Arena.

Su vuelta consolida un puente emocional y musical que el artista viene construyendo con el público local: una conexión que mezcla desamor, celebración y una estética que fusiona raíces tradicionales con un pulso urbano contemporáneo.

Dónde y cuándo salen a la venta las entradas

Preventa: disponible desde el 3 de diciembre a las 16 horas.

Venta general: habilitada desde el 4 de diciembre a las 16 horas.

Dónde comprar: tickets exclusivamente a través de movistararena.com.ar.

Un show que cruza fronteras

Después de su primera presentación en 2024 —recibida como una “primera cita” entre el artista y el país— León vuelve al escenario porteño con una propuesta más grande, más intensa y pensada para un público que adoptó su música con fervor.

La puesta promete banda completa, arreglos potentes y ese sello que mezcla el regional tradicional, la sensibilidad romántica y un imaginario crudo, nocturno y cowboy urbano que lo define como una figura central del género.

Para los fanáticos argentinos, será una noche especial. Un show que reafirma ese vínculo cultural que León resume en una frase que ya se hizo viral: “donde duele México, late Argentina”.

Con información de El cronista